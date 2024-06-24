Очевидец рассказал, что делали террористы в церкви в Махачкале

В Махачкале террористы напали на церковь и принялись хаотично всё в ней поджигать. О вчерашних событиях рассказывает RT очевидец 24 июня.

Прихожане укрылись в здании позади храма. Когда началась стрельба, говорит очевидец, охранник Михаил пошёл закрывать двери снаружи — и его убили. Затем в перестрелке погибли ещё два полицейских. Сколько было нападавших, очевидец не успел заметить. На камерах наблюдения видно двоих.



RT публиковало кадры, как сегодня выглядят Свято-Успенский собор и синагога в Махачкале. Видны разрушения, рядом стоят сгоревшие машины, валяются разбросанные гильзы.

