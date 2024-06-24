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    Очевидец рассказал, что делали террористы в церкви в Махачкале

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    В Махачкале террористы напали на церковь и принялись хаотично всё в ней поджигать. О вчерашних событиях рассказывает RT очевидец 24 июня.

    Прихожане укрылись в здании позади храма. Когда началась стрельба, говорит очевидец, охранник Михаил пошёл закрывать двери снаружи — и его убили. Затем в перестрелке погибли ещё два полицейских. Сколько было нападавших, очевидец не успел заметить. На камерах наблюдения видно двоих.

    RT публиковало кадры, как сегодня выглядят Свято-Успенский собор и синагога в Махачкале. Видны разрушения, рядом стоят сгоревшие машины, валяются разбросанные гильзы.

    По информации властей республики, в результате терактов в Дагестане 23 июня погибли более 15 полицейских.

    «Вчера в Сети было душераздирающее видео, на котором мама одного из них постоянно звонила на телефон уже погибшему сыну. Даже подумать больно, что сейчас творится в доме этих ребят, которые самоотверженно встали на защиту мирного населения», — написала советник муфтията Айна Гамзатова.

    Погибли также несколько мирных жителей, в том числе 66-летний отец Николай из храма в Дербенте и охранник церкви в Махачкале. Возбуждено уголовное дело о теракте.

    Утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о завершении контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте.

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