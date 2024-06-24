Теракт в Дагестане: как сейчас выглядят церковь и синагога в Махачкале

У Свято-Успенского собора в Махачкале, где вчера была стрельба, утром 24 июня стоят сгоревшие автомобили, валяются разбросанные гильзы, видно, что дверь повреждена. Фото и видео публикует в своем телеграм-канале RT.
В соборе от террористов прятались около 19 человек, правоохранители освободили их.
По информации властей республики, в результате терактов погибли более 15 полицейских и несколько мирных жителей, в том числе 66-летний отец Николай из храма в Дербенте и охранник церкви в Махачкале. Возбуждено уголовное дело о теракте. Ликвидированы шесть боевиков. Среди них, по данным «Базы», предположительно, бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров, который в 2021 году представлял школу единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Он за свою карьеру провел два боя.
В Федеральной пассажирской компании сообщили, что билеты на поезда до Дербента, Махачкалы и обратно (в том числе купленные по невозвратному тарифу) можно вернуть в течение трёх суток без удержания дополнительных сборов.