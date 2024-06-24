Режим КТО в Махачкале и Дербенте снят. На видео НАК — кровь и сгоревшие машины

Национальный антитеррористический комитет утром 24 июня объявил о завершении контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте. Правовой режим КТО, по данным НАК, отменен в 8:15 в связи с «ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан».
По данным НАК, в результате проведенного в Дербенте боевого мероприятия нейтрализовано двое бандитов, в Махачкале — трое бандитов.
Вечером в воскресенье, 23 июня, террористы совершили нападение на синагогу и церковь в Дербенте, на церковь, синагогу и пост ДПС в Махачкале, на автомобиль в центре села Сергокалы. По информации властей республики, в результате терактов погибли более 15 полицейских и несколько мирных жителей, в том числе 66-летний отец Николай из храма в Дербенте, охранник церкви в Махачкале, начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев. Возбуждено уголовное дело о теракте.