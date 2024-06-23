Активная фаза КТО в Дербенте завершена. В Махачкале отменяют увеселительные мероприятия

Активная фаза контртеррористической операции (КТО) в Дербенте завершена, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК) 23 июня.
В ходе КТО были застрелены двое боевиков, отмечают в ведомстве. Ранее в МВД Дагестана сообщали о четырех нейтрализованных боевиках в Махачкале.
Сотрудники спецслужб опознали личности троих ликвидированных в Дагестане боевиков, сообщили »Интерфаксу» в правоохранительных органах республики. «Троих опознали: как сыновей главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника», — сказал собеседник агентства. По его словам, он задержан, в доме идут обыски.
В Махачкале отменены все увеселительные мероприятия до особого распоряжения, приводит слова главы города Юсупа Умавова «Интерфакс». По его словам, всем семьям пострадавших будет оказана необходимая помощь.
В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале. Муфтият республики сообщил о гибели девяти человек, семь человек из которых — правоохранители. Также по их данным пострадали еще 25 человек. Подробнее о том, что происходит в Дагестане, — в тексте «Фонтанки».