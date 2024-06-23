    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, сев

    759мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd87.96eur94.26

    Активная фаза КТО в Дербенте завершена. В Махачкале отменяют увеселительные мероприятия

    3783
    3 комментария

    Активная фаза контртеррористической операции (КТО) в Дербенте завершена, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК) 23 июня.

    В ходе КТО были застрелены двое боевиков, отмечают в ведомстве. Ранее в МВД Дагестана сообщали о четырех нейтрализованных боевиках в Махачкале.

    Сотрудники спецслужб опознали личности троих ликвидированных в Дагестане боевиков, сообщили »Интерфаксу» в правоохранительных органах республики. «Троих опознали: как сыновей главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника», — сказал собеседник агентства. По его словам, он задержан, в доме идут обыски.

    В Махачкале отменены все увеселительные мероприятия до особого распоряжения, приводит слова главы города Юсупа Умавова «Интерфакс». По его словам, всем семьям пострадавших будет оказана необходимая помощь.

    В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале. Муфтият республики сообщил о гибели девяти человек, семь человек из которых — правоохранители. Также по их данным пострадали еще 25 человек. Подробнее о том, что происходит в Дагестане, — в тексте «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close