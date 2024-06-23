Активная фаза КТО в Дербенте завершена. В Махачкале отменяют увеселительные мероприятия

Активная фаза контртеррористической операции (КТО) в Дербенте завершена, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК) 23 июня.



В ходе КТО были застрелены двое боевиков, отмечают в ведомстве. Ранее в МВД Дагестана сообщали о четырех нейтрализованных боевиках в Махачкале.

Сотрудники спецслужб опознали личности троих ликвидированных в Дагестане боевиков, сообщили »Интерфаксу» в правоохранительных органах республики. «Троих опознали: как сыновей главы Сергокалинского района Дагестана и его племянника», — сказал собеседник агентства. По его словам, он задержан, в доме идут обыски.