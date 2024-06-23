Боевиков в Дербенте окружили и готовятся к штурму. В Махачкале люди спасаются в церкви

Силовики заблокировали боевиков в городе Дербент и готовятся к штурму, сообщили « Интерфаксу » в правоохранительных органах Дагестана вечером 23 июня.

В настоящее время боевики засели в одном из зданий рядом с рестораном «Хаял». Сотрудники спецслужб оцепили район и заблокировали боевиков. Ранее в Дербенте был введен режим контртеррористической операции.

Тем временем в Махачкале служители и прихожане забаррикадировались в церкви, чтобы укрыться от боевиков. «Снаружи церкви идут бои. Внутри в одном из помещений забаррикадировались служители и прихожане. Силовики работают», — рассказал собеседник агентства.

Внутри самой церкви боевиков нет. В МВД Дагестана уточнили, что о заложниках речи не идет. «19 человек закрылись внутри помещения с целью собственной безопасности», — уточнили в ведомстве.

В МВД Дагестана сообщают, что боестолкновения в Махачкале продолжаются. В городе ликвидированы 4 боевика