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    Боевиков в Дербенте окружили и готовятся к штурму. В Махачкале люди спасаются в церкви

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    Силовики заблокировали боевиков в городе Дербент и готовятся к штурму, сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах Дагестана вечером 23 июня.

    Фото: скрин соцсети
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    В настоящее время боевики засели в одном из зданий рядом с рестораном «Хаял». Сотрудники спецслужб оцепили район и заблокировали боевиков. Ранее в Дербенте был введен режим контртеррористической операции.

    Тем временем в Махачкале служители и прихожане забаррикадировались в церкви, чтобы укрыться от боевиков. «Снаружи церкви идут бои. Внутри в одном из помещений забаррикадировались служители и прихожане. Силовики работают», — рассказал собеседник агентства.

    Внутри самой церкви боевиков нет. В МВД Дагестана уточнили, что о заложниках речи не идет. «19 человек закрылись внутри помещения с целью собственной безопасности», — уточнили в ведомстве.

    В МВД Дагестана сообщают, что боестолкновения в Махачкале продолжаются. В городе ликвидированы 4 боевика

    Муфтият Дагестана уточняет, что число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти, семь из них — сотрудники правоохранительных органов. Всего пострадавших — 25 человек.

    Фото: скрин соцсети

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