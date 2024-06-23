В Дагестане нападавшие в Махачкале и Дербенте убили шесть полицейских и ранили 12. В республике ввели режим КТО

В Дагестане шесть сотрудников полиции убиты и 12 ранены в результате нападения неизвестных в Махачкале и Дербенте, сообщает 23 июня МВД республики. Национальный антитеррористический комитет объявил, что в республике вводится правовой режим контртеррористической операции (КТО).
В Дербенте сожгли синагогу и церковь. По имеющейся на данный момент информации, перестрелка возобновилась. В ориентировку объявлена черная «Лада Веста», добавили в МВД.
Около 18 часов вечера в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. В Махачкале неизвестные также напали на церковь и обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Антитеррористический комитет, в результате стрельбы погиб священник РПЦ и сотрудник полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (
Правоохранительные органы призвали жителей оставаться дома. Глава республики Сергей Меликов призвал граждан сохранять спокойствие. Политик назвал это попыткой дестабилизировать общественную ситуацию.