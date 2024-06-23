«Паники и страха от дагестанцев они не дождутся». Глава Дагестана экстренно обратился к жителям республики

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики сохранять спокойствие в связи с нападением неизвестных на синагогу и церковь в Дербенте и убийством сотрудника полиции в Махачкале. Текст обращения 23 июня размещен в официальном телеграм-канале политика.

«Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» — написал Сергей Меликов, уточнив, что подробная информация будет дана позже.

Ранее МВД региона сообщило о том, что около 18 часов вечера в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. На улице Орджоникидзе в столице республики горит патрульный автомобиль ППС. В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина. По предварительной информации, убит один сотрудник полиции, еще шесть — ранены. Полиция призывает жителей оставаться дома и не выходить на улицу без острой необходимости. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Антитеррористический комитет, в результате стрельбы погибли священник РПЦ и сотрудник полиции.