Силовики ликвидировали двух участников нападения в Дагестане

Силовики ликвидировали двух стрелков в Дагестане, сообщает 23 июня телеграм-канал МВД региона. Город перекрыт.
Около 18 часов вечера в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина. По предварительной информации, убит один сотрудник полиции, еще шесть — ранены. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Антитеррористический комитет, в результате стрельбы погиб священник РПЦ и сотрудник полиции.
Правоохранительные органы призвали жителей оставаться дома. Глава республики Сергей Меликов призвал граждан сохранять спокойствие. Политик назвал это попыткой дестабилизировать общественную ситуацию.
В регионе объявлен план «Перехват». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.