    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, с-в

    758мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd87.96eur94.26

    Силовики ликвидировали двух участников нападения в Дагестане

    535
    1 комментарий

    Силовики ликвидировали двух стрелков в Дагестане, сообщает 23 июня телеграм-канал МВД региона. Город перекрыт.

    КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана

    Около 18 часов вечера в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина. По предварительной информации, убит один сотрудник полиции, еще шесть — ранены. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Антитеррористический комитет, в результате стрельбы погиб священник РПЦ и сотрудник полиции.

    Правоохранительные органы призвали жителей оставаться дома. Глава республики Сергей Меликов призвал граждан сохранять спокойствие. Политик назвал это попыткой дестабилизировать общественную ситуацию.

    В регионе объявлен план «Перехват». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДагестанНападениеСтрельба
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close