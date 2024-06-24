Видео из церкви в Дербенте, где убили священника

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов прибыл утром 24 июня в Дербент, чтобы осмотреть церковь и синагогу, на которые вчера напали террористы, и провести совещание в администрации города. На видео, опубликованном в телеграм-канале Меликова, православная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, где убили 66-летнего протоиерея РПЦ Николая Котельникова.
Администрация главы РД
Боевики перерезали священнику горло. На кадрах видно большую лужу крови.
По данным STAV.KP.RU, Николая Котельникова отправили из Ставрополя в Дагестан в 80-х годах. Он сразу начал выстраивать отношения с другими конфессиями, обзавелся большой семьей. У него остались жена, трое детей и шестеро внуков.
23 июня вооруженные преступники напали на религиозные здания в Махачкале и Дербенте, обстреляли сотрудников правоохранительных органов. По данным СК, в результате терактов в Дагестане погибли 15 правоохранителей и четверо гражданских лиц. Ликвидированы пять человек, причастных к совершению терактов, их личности установлены. 24, 25 и 26 июня объявлены в республике днями траура. Утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о снятии режима КТО в Махачкале и Дербенте.