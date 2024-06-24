Минздрав Дагестана уточнил число пострадавших в результате нападения боевиков

В результате произошедших 23 июня в Республике Дагестан террористических актов в Махачкале и Дербенте пострадали 46 человек, среди которых и гражданские лица, и работники правоохранительных органов. Такую информацию 24 июня предоставило Министерство здравоохранения республики.

По данным ведомства, 20 человек погибли. Среди них также есть сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица.

В сообщении уточняется, что госпитализированным пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь; состояние семи раненых расценивается как тяжелое.