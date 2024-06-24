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    Серьезный пожар в НИИ «Платан»

    Минздрав Дагестана уточнил число пострадавших в результате нападения боевиков

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    В результате произошедших 23 июня в Республике Дагестан террористических актов в Махачкале и Дербенте пострадали 46 человек, среди которых и гражданские лица, и работники правоохранительных органов. Такую информацию 24 июня предоставило Министерство здравоохранения республики.

    По данным ведомства, 20 человек погибли. Среди них также есть сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица.

    В сообщении уточняется, что госпитализированным пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь; состояние семи раненых расценивается как тяжелое.


    Были проведены консультации с федеральными центрами по профилю травм всех пациентов, находящихся на стационарном лечении. Решение об эвакуации за пределы республики будет приниматься после повторного дообследования пациентов.

    Глава Дагестана Сергей Меликов сегодня прибыл в Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, на который накануне напали террористы.

    Ранее «Фонтанка» опубликовала видео из сожженной синагоги в Дербенте и церкви, где убили священника.

    В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. «Фонтанка» подробно писала о трагедии в Дагестане, читайте также рассказ очевидца из церкви в Махачкале. 24, 25 и 26 июня объявлены в республике днями траура.

    В Кремле между тем не опасаются возвращения к ситуации 2000-х годов на фоне нападения террористов в Дагестане, поскольку «Россия сейчас уже другая».

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