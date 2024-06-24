Внутри — пепелище. Видео из сожженной синагоги в Дербенте

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов утром 24 июня в Дербенте осмотрел синагогу Келе-Нумаз, на которую вчера напали террористы. Видео публикует телеграм-канал Меликова.
Официальный канал пресс-службы Главы Дагестана
Здание сильно разрушено в результате пожара, боевики поджигали его бензином, сгорел и третий этаж.
Синагоге более 200 лет, в 2009 году её полностью реконструировали. В еврейской общине при синагоге около 4,5 тысячи человек.
Сегодня Меликов прибыл в Дербент, чтобы осмотреть церковь и синагогу, где вчера убили священника, и провести совещание в администрации города. Видео из церкви «Фонтанка» уже показывала.
23 июня в Дагестане вооруженные преступники напали на религиозные здания в Махачкале и Дербенте, обстреляли сотрудников правоохранительных органов. Погибли 15 правоохранителей и четверо гражданских лиц. Ликвидированы пятеро причастных к совершению терактов, их личности установлены. 24, 25 и 26 июня объявлены в республике днями траура. Утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о снятии режима КТО.