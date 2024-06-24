Внутри — пепелище. Видео из сожженной синагоги в Дербенте

Здание сильно разрушено в результате пожара, боевики поджигали его бензином, сгорел и третий этаж.

Синагоге более 200 лет, в 2009 году её полностью реконструировали. В еврейской общине при синагоге около 4,5 тысячи человек.



Сегодня Меликов прибыл в Дербент, чтобы осмотреть церковь и синагогу, где вчера убили священника, и провести совещание в администрации города. Видео из церкви «Фонтанка» уже показывала.

