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    Внутри — пепелище. Видео из сожженной синагоги в Дербенте

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    Глава Республики Дагестан Сергей Меликов утром 24 июня в Дербенте осмотрел синагогу Келе-Нумаз, на которую вчера напали террористы. Видео публикует телеграм-канал Меликова.

    Официальный канал пресс-службы Главы Дагестана

    Здание сильно разрушено в результате пожара, боевики поджигали его бензином, сгорел и третий этаж.

    Синагоге более 200 лет, в 2009 году её полностью реконструировали. В еврейской общине при синагоге около 4,5 тысячи человек.

    Сегодня Меликов прибыл в Дербент, чтобы осмотреть церковь и синагогу, где вчера убили священника, и провести совещание в администрации города. Видео из церкви «Фонтанка» уже показывала.

    23 июня в Дагестане вооруженные преступники напали на религиозные здания в Махачкале и Дербенте, обстреляли сотрудников правоохранительных органов. Погибли 15 правоохранителей и четверо гражданских лиц. Ликвидированы пятеро причастных к совершению терактов, их личности установлены. 24, 25 и 26 июня объявлены в республике днями траура. Утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о снятии режима КТО.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

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