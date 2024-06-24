Глава Дагестана Меликов посетил Свято-Успенский кафедральный собор, на который напали террористы: видео

Глава Дагестана Сергей Меликов 24 июня прибыл в Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, на который накануне напали террористы. Меликов осмотрел пострадавшее от обстрелов здание и пообщался со священнослужителями храма, сообщили в пресс-службе главы Дагестана.
По видео, которое опубликовала пресс-служба, видно, что на территории собора стоят сгоревшие дотла автомобили. На окнах, стенах и воротах видны следы от пуль. Во время нападения террористов в храме прятались около 20 человек. Позже их освободили правоохранители.
Официальный канал пресс-службы главы Дагестана
В ходе беседы с Меликовым священники Свято-Успенского кафедрального собора рассказали, как прятали прихожан на верхних этажах. Сообщается, что на храм напали двое боевиков.
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