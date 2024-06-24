Возврат к началу нулевых и обращение Путина к гражданам: в Кремле прокомментировали недавние события в Дагестане

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих родных в Крыму в результате ракетной атаки, а также родственникам и близким погибших в Дагестане. Об этом 24 июня на пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: его слова приводит РИА Новости.

Глава государства «постоянно получал доклады и давал поручения в связи с произошедшим», добавил Песков и заверил, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

В то же время, по заявлению пресс-секретаря, «Кремль не опасается возвращения к ситуации 2000-х годов на фоне нападения террористов в Дагестане», поскольку «Россия сейчас уже другая»: «общество консолидировано», подобные преступные террористические проявления, как в Дагестане, не поддерживаются в обществе, ни в России в целом, ни в отдельных регионах.