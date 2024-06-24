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    Возврат к началу нулевых и обращение Путина к гражданам: в Кремле прокомментировали недавние события в Дагестане

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    Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих родных в Крыму в результате ракетной атаки, а также родственникам и близким погибших в Дагестане. Об этом 24 июня на пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: его слова приводит РИА Новости.

    Глава государства «постоянно получал доклады и давал поручения в связи с произошедшим», добавил Песков и заверил, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

    В то же время, по заявлению пресс-секретаря, «Кремль не опасается возвращения к ситуации 2000-х годов на фоне нападения террористов в Дагестане», поскольку «Россия сейчас уже другая»: «общество консолидировано», подобные преступные террористические проявления, как в Дагестане, не поддерживаются в обществе, ни в России в целом, ни в отдельных регионах.

    На данный момент какое-либо специальное обращение президента к гражданам в связи с обстрелом Севастополя и вооруженным нападением в Дагестане не планируется.

    Расследованием уголовного дела о терактах в Дагестане займется центральный аппарат СК РФ.

    В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. «Фонтанка» подробно писала о трагедии в Дагестане, читайте также рассказ очевидца из церкви в Махачкале. 24, 25 и 26 июня объявлены в республике днями траура.

    Также в воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, ранены как минимум 151 человек. Люди на пляжах в Учкуевке и Любимовке пострадали от падения осколков кассетных суббоеприпасов. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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