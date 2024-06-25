    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, зап

    764мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.37eur94.08

    В Росгвардии Дагестана назвали потери в результате боестолкновений с террористами

    1698
    5 комментариев

    Сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Дагестан прапорщик полиции Рамазан Атциев погиб во время боестолкновения возле Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    Как следует из релиза, Атциев одним из первых прибыл на место и «оперативно занял огневую точку», предпринимая «меры по нейтрализации преступников до приезда спецподразделений Росгвардии». В ходе перестрелки он получил ранение, несовместимое с жизнью.

    Еще четверо сотрудников вневедомственной охраны и ОМОН «Ягуар» регионального управления Росгвардии получили ранения, выполняя задачи в ходе контртеррористической операции. Им оказывается необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

    У прапорщика полиции Рамазана Атциева остались супруга и трое несовершеннолетних детей.

    Сегодня также стало известно, что число погибших сотрудников полиции при теракте в Дагестане возросло до 16. В больнице скончался 24-летний сержант.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДагестанТерактЖертвыРосгвардияМахачкалаДербентКТО
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close