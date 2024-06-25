В Росгвардии Дагестана назвали потери в результате боестолкновений с террористами

Сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Дагестан прапорщик полиции Рамазан Атциев погиб во время боестолкновения возле Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Как следует из релиза, Атциев одним из первых прибыл на место и «оперативно занял огневую точку», предпринимая «меры по нейтрализации преступников до приезда спецподразделений Росгвардии». В ходе перестрелки он получил ранение, несовместимое с жизнью.

Еще четверо сотрудников вневедомственной охраны и ОМОН «Ягуар» регионального управления Росгвардии получили ранения, выполняя задачи в ходе контртеррористической операции. Им оказывается необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничто не угрожает.