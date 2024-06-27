За «Госдуру» ответит перед народом. Депутаты наперебой спорят с Бастрыкиным

Фото: Виктория Ламзина / Росконгресс Поделиться Поделиться





Глава СК РФ Александр Бастрыкин назвал «Государственной дурой» нижнюю палату российского парламента. В четверг, 27 июня , руководитель Следственного комитета выступал на сессии о миграционной политике на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЭФ-2024). Трансляция проводилась на сайте мероприятия. Депутаты уже посмотрели его речь.



Росконгресс

«В этой связи у меня вопрос: здесь нет депутатов Госдумы? О, будьте добры, если можно так, с ходу. Вы депутат? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме? Там вообще заинтересованы в решении этой проблемы путем принятия новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации?» — обратился Бастрыкин к откликнувшейся на призыв депутату Сардане Авксентьевой из партии «Новые люди».



Парламентарий сказала, что решение проблемы ее интересует, а затем предложила поговорить с главой СК лично, но уже после мероприятия.

«Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура. Извините», — ответил ей Бастрыкин.

После этого глава СК РФ объяснил, откуда взял термин «Госдура». «После приема в Котельниках, который я провел, «Царьград» разместил информацию <...> Там пошли комментарии. И там написано: Бастрыкин, конечно, молодец, но Госдура <...> ничего сделать не сможет», — объяснил он.



Также Александр Бастрыкин раскритиковал работу российской прокуратуры в контексте решения возникающих с мигрантами проблем. По его словам, прокуратура отменяет решения СК, а он дает команду повторно возбуждать.

«Иногда до 3–4 раз приходится. <...> Вчера с удивлением прочитал: один сотрудник прокуратуры генеральный — я не знаю, кто он такой, — сказал, что мы сильно ущемляем мигрантов. Сказал, что о них надо больше заботиться, а мы их обижаем. Ну, это просто какой-то нонсенс», — сказал Бастрыкин.



Депутаты мгновенно отреагировали.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что глава СК РФ Бастрыкин «оскорбил народ». Его слова появились в официальном телеграм-канале нижней палаты российского парламента.



«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — заявил Володин.

Телеведущий и депутат от «Единой России» Евгений Попов в своем телеграм-канале написал, что «для генерала Бастрыкина — это позор». Парламентарий дал совет главе СК «самому прийти на Охотный Ряд и высказать свои предложения». Также он добавил, что «если нет такого желания, то парламент имеет власть вызвать его [Бастрыкина] по закону, что, надеюсь, будет оперативно сделано».



Сама депутат от «Новых людей» Сардана Авксентьева сказала, что не обиделась на Александра Бастрыкина, а еще разделяет его недовольство скоростью принятия законов в сфере миграции. Также она спокойно отреагировала на «Государственную дуру»: «Про Госдуру — так люди говорят, он просто процитировал. Потому у меня это, в отличие от коллег по парламенту, удивления не вызывает». Кроме того, Авксентьева устроила опрос с двумя ответами: «обидеться на Бастрыкина» и «принимать нужные законы». В настоящее время с результатом в 89% побеждает второй вариант.



«Александр Иванович Бастрыкин не прав, видимо, хотел сказать о ком то, но поторопился и получилось не здорово», — подал реплику депутат Андрей Картаполов (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).



Депутат от ЛДПР Валерий Селезнев решил ответить по существу. «Можно долго рассуждать о том, что трудовые мигранты, не знающие русского языка и традиций, не должны импортироваться в Россию. Но есть иная реальность, в которой, для реализации прорывных задач социально-экономического развития страны, без использования трудовых ресурсов в лице иностранных граждан мы не обойдемся».



Что еще сказали?

Журналист Антон Красовский предложил провести дебаты между главой СК РФ Александром Бастрыкиным и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. «Давайте?» — говорится в его посте.