«Получилось не здорово». Бастрыкин прошелся по мусульманам, женщинам и депутатам — и получил ответы

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Поделиться Поделиться





Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин за три дня участия в юридическом форуме в Петербурге успел спровоцировать несколько скандалов и, кажется, обидеть несколько групп людей, в том числе, весьма влиятельных. На его слова среагировали Рамзан Кадыров, Вячеслав Володин и Ксения Собчак. «Фонтанка» собрала разложила по полочкам: какие острые темы поднял председатель СК и кого мог задеть этим.



Миграционная политика Абсолютно в логике своих прежних выступлений, Александр Бастрыкин настаивал на ужесточении миграционной политики. Людей с российским гражданством, но азиатского происхождения, он называл «так называемыми россиянами». Рационально и эффективно, по его мнению, таких граждан выявлять и вручать им повестки, чтобы они ехали служить в зону боевых действий.



В идеале же мигрантов из постсоветских стран просто не нужно лишний раз пускать в страну — считает Бастрыкин. Из его слов следует, что они представляют опасность и ничем не полезны России. Может быть, кроме способности уехать на СВО.



«Мы должны честно сказать сами себе, чего добиваемся. С какой целью мы завозим мигрантов в нашу страну? Экономическая политика, когда нам говорят, что мы не можем обойтись без мигрантов? Какие-то политические соображения, о которых, может быть, мы не догадываемся, но они существуют?» — зычно заявлял со сцены Петербургского международного юридического форума Бастрыкин.

Он декларирует, что люди неславянского происхождения в общем-то не должны иметь права следовать своей культуре, молиться и полноценно жить в России. Он расценивает это как захват наших земель и угрозу для славянской православной культуры.



«Они создают объекты своей культуры, молельные дома. То есть они вот уже физически захватывают нашу территорию не только идеологией, но и конкретными объектами», — говорил Бастрыкин.

Обращаясь к бизнесу, он призывал брать на работу только истинных россиян, русских, а не формальных граждан России. Да, они порой не соглашаются идти работать за низкие зарплаты — значит, их нужно повышать. Но главное не «ввозить» иностранных граждан и не обращаться к труду людей азиатского происхождения. Он призвал бизнес подумать не только о деньгах, но и о национальном вопросе, национальной безопасности.



Сами «так называемые россияне», уроженцы азиатских постсоветских стран из числа простых граждан, ответить ему не могут. Депутат Госдумы Валерий Селезнев, не вступаясь за них самих, обратил внимание на то, что в России и так наблюдается дефицит кадров.



«Можно долго рассуждать о том, что трудовые мигранты, не знающие русского языка и традиций, не должны импортироваться в Россию. Но есть иная реальность, в которой, для реализации прорывных задач социально-экономического развития страны, без использования трудовых ресурсов в лице иностранных граждан мы не обойдемся. И дело здесь не просто в недостаточности размеров заработных плат для привлечения граждан на миллионы вакантных рабочих мест. Дело в том, что у нас этих свободных миллионов рабочих рук просто нет», — написал Селезнев.



Смертная казнь Вопреки заявлению председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, который буквально за пару дней до этого назвал незыблемым мораторий на смертную казнь, Бастрыкин предложил отказаться от этого моратория.

«Сейчас нет смертной казни, она ушла из нашего законодательства, указом президента Ельцина на нее наложен мораторий. А почему не снять его с учетом роста тяжких преступлений и вернуть смертную казнь в наше законодательство? Мне говорят, надо менять Конституцию, проводить референдум, а я полагаю, что надо просто указом президента отменить мораторий», — заявил Александр Бастрыкин.



Валерий Зорькин во время конференции «Защита прав и конституционный контроль» говорил о том, что у конституционного суда есть «уверенность в недопустимости» возобновления смертной казни в рамках действующей конституции».

То есть несмотря на то, что конституцию современной России меняли несколько раз, в ее рамки смертная казнь не вписывается.

К высказыванию Бастрыкина скептично отнеслись правозащитники, гуманисты и все, кто считает ненулевыми риски судебных ошибок. К примеру. режиссер и правозащитник Александр Сокуров тоже слова Бастрыкина не оценил.

«Я к смертной казни отношусь категорически плохо. Я не приемлю этого ни в какой форме. Как государственная акция, как судебная акция, мне это кажется просто недопустимым и все. То, что сейчас этот вопрос в принципе возник, это общее озлобление в российском обществе, которое сегодня уже, на мой взгляд, не имеет пределов», — сказал Сокуров RTVI.



Гендерный вопрос Посчитал не лишним Александр Бастрыкин высказаться и о месте женщины в мире.

«Вы знаете историю человечества? Она имела два периода. Скажите: какие? Матриархат и патриархат. И почему матриархат преобразовался в патриархат? Потому что мужчина всегда прав», — заявил он на одной из сессий Молодежного международного юридического форума (ММЮФ).

Никаких научных оснований говорить о том, что матриархат когда-либо существовал, нет. Идея о том, что в древности был матриархат, появилась в XIX веке и была основана лишь на анализе античной литературы, материальных подтверждений этому нет.

Утверждение о том, что «мужчина всегда прав», логически приводит к тому, что женщина всегда либо не права, либо повторяет мнение мужчины. С чем, конечно же, многим современным женщинам России согласиться сложно.

И на этом Бастрыкин не остановился. Скоро было опубликовано еще одно видео с форума.



«…Или не домострой, новая редакция домостроя. Домострой — это власть мужа, прежде всего. Я хорошо знаю. Я лично за домострой. Но я бы никогда не решился сказать это публично», — сказал со сцены Бастрыкин.

«Домострой» — это сборник правил, советов и наставлений XVI века, памятник русской литературы. По «Домострою», муж должен работать и добывать пропитание, а жена — заниматься домом и детьми, во всем советуясь с мужем. Муж должен наставлять своих домочадцев и наказывать, если это необходимо. Есть инструкции по телесным наказаниям детей, жены и слуг:

В российской государственной системе женщины занимают 72% постов, подсчитывал Минтруд. В том числе, они занимают 40% руководящих постов. В частности, женщины входят в правительство, возглавляют Верховный суд и Совет Федерации. Как раз Валентина Матвиенко как глава Верхней палаты Федерального собрания РФ имеет неформальный статус третьего лица в государстве.

Публичной реакции на слова Бастрыкина ни от одной из них не последовало, возможно, потому, что они не увидели в его словах предмета для дискуссии. «Глава СКР продолжает раздавать мудрости», — лишь иронично прокомментировала Ксения Собчак видео с форума со словами главы СК.

Мусульмане Глава Следственного комитета охотно выказался и об исламской одежде для женщин. Молодой человек из зала сказал, что в некоторых странах Центральной Азии запрещено ношение никабов (это разновидность хиджаба, которая полностью закрывает лицо женщины, за исключением глаз), при этом в России оно до сих пор разрешено, и уроженцы тех же самых стран якобы пользуются этим.

«Мы не знаем, кто может быть за этим никабом. Это может быть спящая ячейка террористическая», — сказал молодой человек и предложил запретить такую одежду.

Александр Бастрыкин поддержал идею и порассуждал о проблеме в целом.



«Надо срочно всё это запретить. Ну и конкретно. Кто теракт в Дагестане совершил? Исламисты, террористы. В Ростовской тюрьме кто совершил? Террористы, исламисты. Они смогли даже пронести своё знамя исламского террора на нашу территорию. Поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления. Коль мы завозим сюда таких людей. Это отдельный вопрос, я считаю, что не надо», — заявил Бастрыкин.

Такие высказывания уже нашли отпор. Они не оставили равнодушным главу Чечни Рамзана Кадырова. Спустя несколько часов он опубликовал ответ в своем телеграм-канале.

«Я хотел бы сказать Александру Ивановичу, что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным. Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором», — сказано в его заявлении.



Кадыров призывал не путать религии с идеями фанатиков, которые на самом деле не имеют отношения ни к Библии, ни к Корану, ни к Торе.

«Если высокопоставленные чиновники уровня Александра Ивановича будут позволять себе делать такого рода заявления, это может закончиться крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране», — написал Кадыров.



Депутаты Самым скандальным высказываниям главы Следственного комитета, конечно же, стало послание Госдуме, которую он назвал «Государственной дурой», и потом не раз вспоминал те свои слова, не цитируя их напрямую.

«Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура?» — сказал он, общаясь с депутатом из Якутии Сарданой Авксентьевой во время своего выступления о проблемах в миграционной политике.

Депутаты начали реагировать моментально.



«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Для генерала Бастрыкина — это позор. Конечно, миграция больная и чувствительная тема. Которой не только Дума, а все органы власти озабочены не меньше, чем СВО. Подписан долгожданный указ президента о репатриации русских и других коренных народов России. Принят закон о внесудебной высылке мигрантов, нарушивших правила. <…> Вместо того, чтобы хамить, хорошо бы Бастрыкину самому прийти на Охотный ряд и высказать свои предложения. Если нет такого желания, то парламент имеет власть вызвать его по закону, что, надеюсь, будет оперативно сделано», — написал депутат Евгений Попов.

«Александр Иванович Бастрыкин не прав, видимо, хотел сказать о ком-то, но поторопился и получилось не здорово», — осторожно отметил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



Депутат Сардана Авксентьева к высказыванию Бастрыкина отнеслась спокойнее.

«А вот что для меня впервые — это слышать столь откровенный разговор о миграционной политике. Александр Бастрыкин сказал, что её вообще нет. Скажу честно, поражена уровнем откровенности. Высказался жёстко о «незаменимых иностранных специалистах» с рынка «Садовод» и о росте преступности в мигрантской среде», — сказала она. Слова Бастрыкина пришлось дополнительно разъяснять и ему самому, и пресс-службе Следкома. Было выпущено официальное заявление:



«Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной Думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции. Для этого Председатель Следственного комитета России процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях».



Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»