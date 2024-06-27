Бастрыкин: 10 тысяч мигрантов, получивших гражданство РФ, направили в зону СВО

10 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, были направлены в зону спецоперации. Об этом 27 июня в рамках второго дня ПМЮФ-2024 сообщает председатель СК России Александр Бастрыкин.



Бастрыкин рассказал, что в октябре прошлого года в Следственном комитете создали специальную группу.



«В результате приложенных усилий поставлены на воинский учет более 30 тысяч так называемых новых россиян. 10 тысяч мигрантов направлены в зону проведения СВО», — уточнил председатель СК России.



Глава Следственного комитета также отметил, что важно одновременно с выдачей паспорта РФ ставить новоиспеченных россиян на воинский учет.

