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    Бастрыкин: 10 тысяч мигрантов, получивших гражданство РФ, направили в зону СВО

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    10 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, были направлены в зону спецоперации. Об этом 27 июня в рамках второго дня ПМЮФ-2024 сообщает председатель СК России Александр Бастрыкин.

    Бастрыкин рассказал, что в октябре прошлого года в Следственном комитете создали специальную группу.

    «В результате приложенных усилий поставлены на воинский учет более 30 тысяч так называемых новых россиян. 10 тысяч мигрантов направлены в зону проведения СВО», — уточнил председатель СК России.

    Глава Следственного комитета также отметил, что важно одновременно с выдачей паспорта РФ ставить новоиспеченных россиян на воинский учет.

    Помимо этого, как отмечают в СК, Александр Бастрыкин во время юридической сессии подчеркнул, что «при привлечении на работу мигрантов нужно руководствоваться вопросами национальной безопасности».

    Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время своего выступления в Госдуме заявила, что «нельзя уходить в крайность и репрессивные меры. Мигранты много полезного приносят нашей стране — полезные мигранты, позитивные».

    Петербургский международный юридический форум проходит в эти дни в Северной столице. Он начался 26 июня, а завершится завтра, 28-го числа. На ПМЮФ съехались юристы, предприниматели, правоохранители, а также представители политической среды. В рамках форума проходят сессии и выступления по вопросам правового регулирования.

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