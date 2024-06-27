Бастрыкин: 10 тысяч мигрантов, получивших гражданство РФ, направили в зону СВО

10 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, были направлены в зону спецоперации. Об этом 27 июня в рамках второго дня ПМЮФ-2024 сообщает председатель СК России Александр Бастрыкин.
Бастрыкин рассказал, что в октябре прошлого года в Следственном комитете создали специальную группу.
«В результате приложенных усилий поставлены на воинский учет более 30 тысяч так называемых новых россиян. 10 тысяч мигрантов направлены в зону проведения СВО», — уточнил председатель СК России.
Глава Следственного комитета также отметил, что важно одновременно с выдачей паспорта РФ ставить новоиспеченных россиян на воинский учет.
Помимо этого, как отмечают в СК, Александр Бастрыкин во время юридической сессии подчеркнул, что «при привлечении на работу мигрантов нужно руководствоваться вопросами национальной безопасности».
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время своего выступления в Госдуме заявила, что «нельзя уходить в крайность и репрессивные меры. Мигранты много полезного приносят нашей стране — полезные мигранты, позитивные».
Петербургский международный юридический форум проходит в эти дни в Северной столице. Он начался 26 июня, а завершится завтра, 28-го числа. На ПМЮФ съехались юристы, предприниматели, правоохранители, а также представители политической среды. В рамках форума проходят сессии и выступления по вопросам правового регулирования.