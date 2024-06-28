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    «Я сторонник смертной казни». Бастрыкин — о необходимости отменить мораторий

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    Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Об этом он заявил 28 июня на пленарном заседании ХIV Международного молодежного юридического форума, который проводится в Петербурге в рамках ПМЮФ.

    «Сейчас нет смертной казни, она ушла из нашего законодательства, указом президента Ельцина на нее наложен мораторий. А почему не снять его с учетом роста тяжких преступлений и вернуть смертную казнь в наше законодательство? Мне говорят, надо менять Конституцию, проводить референдум, а я полагаю, что надо просто указом президента отменить мораторий», – сказал Александр Бастрыкин.

    Глава Следкома напомнил, что в советское время за убийство при отягчающих обстоятельствах двух и трех человек преступника могли приговорить к смертной казни. А за теракт в «Крокус сити холле» — 145 погибших — обвиняемые могут получить максимум пожизненное лишение свободы с трехразовым питанием и двухчасовыми прогулками. «Я не могу позволить себе 2 часа погулять», – посетовал Бастрыкин.

    Он напомнил и о тратах на содержание таких заключенных: «Это колоссальный бюджет: охрана, содержание колоний, врачей, еду им свеженькую подавать надо, повара содержать, колбаску резать, компотик. Вот здесь, мне кажется к этому вопросу нужно вернуться. Лечение еще. Намеренное 300 тысяч рублей на одного законченного в год», — говорит глава СКР.

    «Я сторонник смертной казни, хотя мы говорим о гуманизме. Я считаю, что очень гуманно, когда маньяк убил 70, 80 100 человек и он приговорен к высшей мере – расстрелу. При такой ситуации с детьми в некоторых случаях надо было бы применять смертную казнь», — уверен глава СК.

    Александр Бастрыкин озвучил статистику преступлений в отношении детей - за 2023 год их совершено 23,7 тысячи. Из них - 246 убийств, 1870 изнасилований, 425 фактов причинения смерти по неосторожности, 6852 насильственных действий сексуального характера, 7048 иных половых преступлений и деяния, связанные с порнографическими материалами, где фигурируют подростки.

    Ранее на Петербургском международном юридическом форуме Бастрыкин раскрыл статистику преступлений среди мигрантов. И призвал развивать внутреннюю трудовую миграцию. Но наибольший резонанс вызвали слова главы Следкома про «Государственную Дуру».

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