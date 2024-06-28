«Я сторонник смертной казни». Бастрыкин — о необходимости отменить мораторий

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Об этом он заявил 28 июня на пленарном заседании ХIV Международного молодежного юридического форума, который проводится в Петербурге в рамках ПМЮФ.

«Сейчас нет смертной казни, она ушла из нашего законодательства, указом президента Ельцина на нее наложен мораторий. А почему не снять его с учетом роста тяжких преступлений и вернуть смертную казнь в наше законодательство? Мне говорят, надо менять Конституцию, проводить референдум, а я полагаю, что надо просто указом президента отменить мораторий», – сказал Александр Бастрыкин.

Глава Следкома напомнил, что в советское время за убийство при отягчающих обстоятельствах двух и трех человек преступника могли приговорить к смертной казни. А за теракт в «Крокус сити холле» — 145 погибших — обвиняемые могут получить максимум пожизненное лишение свободы с трехразовым питанием и двухчасовыми прогулками. «Я не могу позволить себе 2 часа погулять», – посетовал Бастрыкин.

Он напомнил и о тратах на содержание таких заключенных: «Это колоссальный бюджет: охрана, содержание колоний, врачей, еду им свеженькую подавать надо, повара содержать, колбаску резать, компотик. Вот здесь, мне кажется к этому вопросу нужно вернуться. Лечение еще. Намеренное 300 тысяч рублей на одного законченного в год», — говорит глава СКР.

«Я сторонник смертной казни, хотя мы говорим о гуманизме. Я считаю, что очень гуманно, когда маньяк убил 70, 80 100 человек и он приговорен к высшей мере – расстрелу. При такой ситуации с детьми в некоторых случаях надо было бы применять смертную казнь», — уверен глава СК.