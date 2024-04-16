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    Кандидат на должность председателя Верховного суда РФ высказалась о возвращении смертной казни

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    Кандидат на должность председателя Верховного суда РФ Ирина Подносова высказала свое мнение о возвращении смертной казни в России. Вопрос Подносовой задала сенатор Людмила Нарусова на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству во вторник, 16 апреля.

    «Совсем недавно на заседании Госдумы практически все руководители фракций высказали идею о возвращении смертной казни. Как вы к этому относитесь?» — спросила Нарусова.

    Подносова уточнила, что не будет высказать свое личное мнение, хотя оно, по ее словам, совпадает с мнением бывшего главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, скончавшегося в феврале этого года.

    «Я думаю, что это вопрос изменения Конституции, а это ваши полномочия. Судьи — это правоприменители, и как будет решен вопрос, так мы его и будем исполнять», — заявила Подносова.

    Обсуждения о возвращении к практике смертной казни в России начались после теракта в «Крокус Сити Холле». В частности, инициировать вопрос об отмене моратория на казнь для осужденных за терроризм планировал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Его поддержали коллеги по парламенту: руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, Сергей Миронов от «Справедливой России» и другие.

    Общего мнения об отмене моратория на смертную казнь в стране нет. Хватит ли росчерка одного пера или придется принимать новую Конституцию — подробнее в материале «Фонтанки».

    Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда России 1 апреля. Она оказалась единственным претендентом на должность.

    По данным «Коммерсанта», Ирина Леонидовна Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. В 1975 году окончила юридический факультет ЛГУ. По сообщениям СМИ, она была однокурсницей президента РФ Владимира Путина.

    С 1990 года работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области, в 2003-м стала его председателем. В 2013 году заняла должность зампредседателя Ленинградского областного суда, в 2017 году — председателя. В 2016 году вошла в Совет судей РФ. С 2020 года — зампред Верховного суда России. Тогда ее кандидатуру на этот пост предложил президент Владимир Путин.

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