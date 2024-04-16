Кандидат на должность председателя Верховного суда РФ высказалась о возвращении смертной казни

Кандидат на должность председателя Верховного суда РФ Ирина Подносова высказала свое мнение о возвращении смертной казни в России. Вопрос Подносовой задала сенатор Людмила Нарусова на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству во вторник, 16 апреля.
«Совсем недавно на заседании Госдумы практически все руководители фракций высказали идею о возвращении смертной казни. Как вы к этому относитесь?» — спросила Нарусова.
Подносова уточнила, что не будет высказать свое личное мнение, хотя оно, по ее словам, совпадает с мнением бывшего главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, скончавшегося в феврале этого года.
«Я думаю, что это вопрос изменения Конституции, а это ваши полномочия. Судьи — это правоприменители, и как будет решен вопрос, так мы его и будем исполнять», — заявила Подносова.
Обсуждения о возвращении к практике смертной казни в России начались после теракта в «Крокус Сити Холле». В частности, инициировать вопрос об отмене моратория на казнь для осужденных за терроризм планировал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Его поддержали коллеги по парламенту: руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, Сергей Миронов от «Справедливой России» и другие.
Общего мнения об отмене моратория на смертную казнь в стране нет. Хватит ли росчерка одного пера или придется принимать новую Конституцию — подробнее в материале «Фонтанки».