Кандидат на должность председателя Верховного суда РФ высказалась о возвращении смертной казни

Кандидат на должность председателя Верховного суда РФ Ирина Подносова высказала свое мнение о возвращении смертной казни в России. Вопрос Подносовой задала сенатор Людмила Нарусова на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству во вторник, 16 апреля.

«Совсем недавно на заседании Госдумы практически все руководители фракций высказали идею о возвращении смертной казни. Как вы к этому относитесь?» — спросила Нарусова.



Подносова уточнила, что не будет высказать свое личное мнение, хотя оно, по ее словам, совпадает с мнением бывшего главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, скончавшегося в феврале этого года.

