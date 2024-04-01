Квалификационная коллегия рекомендовала Подносову на должность председателя Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда России. Об этом сообщает 1 апреля РИА Новости.
Новость дополняется.
Сейчас
+12˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, Без осадков
Ощущается как 11
2 м/с, вос
749мм
85%
Пробки
4/10
Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда России. Об этом сообщает 1 апреля РИА Новости.
Новость дополняется.
22 марта 2024, 19:10
Добавьте комментарий первым!
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.