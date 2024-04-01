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    Квалификационная коллегия рекомендовала Подносову на должность председателя Верховного суда

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    Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда России. Об этом сообщает 1 апреля РИА Новости.

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