Пересмотреть законодательную базу. В России обсуждают отмену моратория на смертную казнь

Теракт в «Крокус Сити Холле», который унес жизни не менее 133 человек, всколыхнул новый виток дискуссии о возвращении смертной казни в России. Вопрос о такой возможности поднимается всякий раз при совершении резонансных преступлений. После трагедии в Подмосковье по теме высказались известные политики и депутаты. Инициировать вопрос о введении смертной казни для осужденных за терроризм планирует депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Он подчеркнул, что после теракта в «Крокусе» следует пересмотреть законодательную базу, пишет «Коммерсантъ».

О том, что что эта тема будет «глубоко, профессионально, содержательно проработана», заявил Владимир Васильев, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ. Принятое решение, отметил он, будет отвечать настроениям и ожиданиям общества.

Вернуть смертную казнь призвал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он отметил, что высшую меру наказания нужно возвращать обязательно для террористов. «Этим нелюдям нельзя жить на нашей планете», - сказал он в эфире госканала «Россия 24». Отмену моратория на смертную казнь военкор Юрий Котенок назвал «благородной прерогативой государства», которое защищает своих граждан, «а не подменяет лукаво степень высшей меры», - высказался он в своем телеграмм-канале. Как полагает Юрий, смертная казнь, в том числе за террор, это самооборона России и ее граждан. «Если хотите, это маркер суверенитета, примерно такой же как площадка размещения ценных бумаг государства, если не выше», - считает Котенок.

Выступила за смертную казнь для террористов советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская. «Наказание за такое, действительно, только смертная казнь» (цитата по РИА Новости). Поклонская заявила, что совершившие теракт не являются людьми, а лишь управляемым механизмом в оболочке человека-фанатика, «не способного размышлять своей головой». О том, что россияне ожидают снятия моратория на высшую меру наказания, заявила сенатор, член ЛДПР Елена Афанасьева в тг-канале. «Уже больше нельзя задвигать этот вопрос», - подчеркнула Афанасьева.

Отреагировали на эти заявления и активисты. На сайте Change.org они разместили петицию с призывом отменить мораторий на смертную казнь террористам. «Террористический акт - ужасное преступление против ни в чем не виновного народа, были убиты невинные люди. Пусть будет смерть за смерть», - говорится на странице. Ее подписали уже почти 600 человек.

Высшая мера наказания не может применяться в России с 16 апреля 1997 года, смертная казнь не должна ни назначаться, ни исполняться. В вопросе ее применения окончательно поставил точку в 2009 году Конституционный суд РФ, основываясь на конституции и международных договорах.



Преодолеть решение Конституционного суда не под силу ни Думе, ни Совету Федерации, отмечает сенатор РФ Андрей Клишас. Тем не менее, высшая мера наказания осталась закреплена в ст. 44 и ст. 59 Уголовного кодекса РФ. Там указано, что смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь.



«Важно пояснить, что смертную казнь в Уголовный кодекс возвращать не нужно - она там и так есть есть. То есть наказание в виде смертной казни есть в законе, но не назначается уже много лет в связи с тем, что Россия ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. На сегодняшний день мораторий зафиксирован лишь в двух решениях Конституционного суда России. Поэтому в вопросе возврата смертной казни важную роль может сыграть именно этот орган. Мне кажется, что Конституционный суд вполне может изменить свою позицию по отмене моратория на смертную казнь, тем более что та самая Конвенция в отношении России с прошлого года не действует», — прокомментировала «Фонтанке» юрист Ксения Брикса.



18 марта президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами напомнил, что в России смертной казни нет, но к предателям по типу боевиков запрещенного в РФ «Русского добровольческого корпуса»* всегда будут относиться так, словно они вооружены, а правоохранители будут принимать против них меры. Правоохранительным органам, подчеркнул глава государства, будут даны указания «поименно выявлять всех и применять в отношении людей, которые с оружием воюют против России, соответствующие действия».