Глава Конституционного суда ответил, когда инстанция сможет ответить на вопрос о смертной казни

Конституционный суд РФ выскажется по вопросу о смертной казни только после официального запроса уполномоченных заявителей. Об этом в среду, 27 марта, заявил председатель КС РФ Валерий Зорькин, передает РИА Новости.

«Суд готов ответить только после официального запроса уполномоченных заявителей», — ответил Зорькин на вопрос журналистов, готов ли КС РФ сейчас высказаться по вопросу о смертной казни.



В пресс-службе Конституционного суда уточнили, в качестве заявителей могут выступать депутаты Госдумы, но не менее 90 парламентариев.

