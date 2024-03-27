Глава Конституционного суда ответил, когда инстанция сможет ответить на вопрос о смертной казни

Конституционный суд РФ выскажется по вопросу о смертной казни только после официального запроса уполномоченных заявителей. Об этом в среду, 27 марта, заявил председатель КС РФ Валерий Зорькин, передает РИА Новости.
«Суд готов ответить только после официального запроса уполномоченных заявителей», — ответил Зорькин на вопрос журналистов, готов ли КС РФ сейчас высказаться по вопросу о смертной казни.
В пресс-службе Конституционного суда уточнили, в качестве заявителей могут выступать депутаты Госдумы, но не менее 90 парламентариев.
«Например, о проверке конституционности положений нормативного акта может обратиться, в частности, группа депутатов Государственной думы — не менее 90 человек. А о толковании положений Конституции — только высшие государственные органы, в том числе Государственная дума в целом. О проверке конституционности законопроекта (в порядке предварительного контроля) вообще может обратиться только президент», — ответили в КС.
Также пресс-служба добавила, что Конституционный суд может отказать в рассмотрении обращения, если оно не соответствует требованиям Закона о Конституционном суде.
Общего мнения об отмене моратория на смертную казнь в стране нет. Хватит ли росчерка одного пера или придется принимать новую Конституцию — подробнее в материале «Фонтанки».
Теракт в «Крокус Сити Холле», который унес жизни 140 человек, всколыхнул новый виток дискуссии о возвращении к практике смертной казни в России. В частности, инициировать вопрос об отмене моратория на казнь для осужденных за терроризм планировал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Его поддержали коллеги по парламенту: руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, Сергей Миронов от «Справедливой России» и другие.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Кремль не участвует в обсуждении вопроса о снятии такого моратория.