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    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Кремль не присоединился к дискуссии о возвращении смертной казни после теракта в «Крокусе»

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    В Кремле не обсуждается вопрос о снятии моратория на смертную казнь. Об этом в понедельник, 25 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Мы в настоящий момент не принимаем участия в этой дискуссии», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.

    Теракт в «Крокус Сити Холле», который унес жизни 137 человек, всколыхнул новый виток дискуссии о возвращении к практике смертной казни в России. В частности, инициировать вопрос об отмене моратория на казнь для осужденных за терроризм планировал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Его поддержали коллеги по парламенту: руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, Сергей Миронов от «Справедливой России» и другие.

    Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что дискуссия о каре для террористов важна, но не является главным вопросом. В этом случае важно сделать всё, чтобы теракты не повторялись, отметил парламентарий.

    Вечером 22 марта, за несколько минут до начала выступления группы «Пикник», четверо вооруженных мужчин ворвались в зал Crocus City Hall, начали стрелять в посетителей и затем подожгли здание. Утром 23 марта подозреваемые были задержаны. Согласно данным ФСБ, за терактом стоят 11 человек, из которых четверо являются непосредственными исполнителями — они находятся под арестом. По информации МЧС, в результате теракта погибли 137 человек, 182 человека ранены.

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    ТерактКрокус Сити Холл
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