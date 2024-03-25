Кремль не присоединился к дискуссии о возвращении смертной казни после теракта в «Крокусе»

В Кремле не обсуждается вопрос о снятии моратория на смертную казнь. Об этом в понедельник, 25 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы в настоящий момент не принимаем участия в этой дискуссии», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Теракт в «Крокус Сити Холле», который унес жизни 137 человек, всколыхнул новый виток дискуссии о возвращении к практике смертной казни в России. В частности, инициировать вопрос об отмене моратория на казнь для осужденных за терроризм планировал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Его поддержали коллеги по парламенту: руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, Сергей Миронов от «Справедливой России» и другие.