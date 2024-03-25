Кремль не присоединился к дискуссии о возвращении смертной казни после теракта в «Крокусе»

В Кремле не обсуждается вопрос о снятии моратория на смертную казнь. Об этом в понедельник, 25 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы в настоящий момент не принимаем участия в этой дискуссии», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.
Теракт в «Крокус Сити Холле», который унес жизни 137 человек, всколыхнул новый виток дискуссии о возвращении к практике смертной казни в России. В частности, инициировать вопрос об отмене моратория на казнь для осужденных за терроризм планировал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Его поддержали коллеги по парламенту: руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, Сергей Миронов от «Справедливой России» и другие.
Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что дискуссия о каре для террористов важна, но не является главным вопросом. В этом случае важно сделать всё, чтобы теракты не повторялись, отметил парламентарий.
Вечером 22 марта, за несколько минут до начала выступления группы «Пикник», четверо вооруженных мужчин ворвались в зал Crocus City Hall, начали стрелять в посетителей и затем подожгли здание. Утром 23 марта подозреваемые были задержаны. Согласно данным ФСБ, за терактом стоят 11 человек, из которых четверо являются непосредственными исполнителями — они находятся под арестом. По информации МЧС, в результате теракта погибли 137 человек, 182 человека ранены.