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    Володин про высказывание Бастрыкина про «Государственную дуру»: «Он оскорбил народ»

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    Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 27 июня прокомментировал высказывание главы СКР Александра Бастрыкина про «Государственную дуру».

    «Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — заявил Володин, отвечая на вопрос журналистов.

    Бастрыкин позволил себе шутку в адрес нижней палаты парламента на полях Петербургского международного юридического форума. Он назвал Думу «дурой», обсуждая тревожную ситуацию с миграцией в стране и рост числа преступников среди иностранцев. «Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура?» — спросил он, с улыбкой обратившись к депутату.

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