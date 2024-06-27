Володин про высказывание Бастрыкина про «Государственную дуру»: «Он оскорбил народ»

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 27 июня прокомментировал высказывание главы СКР Александра Бастрыкина про «Государственную дуру».
«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — заявил Володин, отвечая на вопрос журналистов.
Бастрыкин позволил себе шутку в адрес нижней палаты парламента на полях Петербургского международного юридического форума. Он назвал Думу «дурой», обсуждая тревожную ситуацию с миграцией в стране и рост числа преступников среди иностранцев. «Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура?» — спросил он, с улыбкой обратившись к депутату.