Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в день годовщины начала Великой Отечественной войны 22 июня.
Как сообщает пресс-служба Кремля, церемония прошла в Александровском саду. В ней принял участие глава Минобороны Андрей Белоусов, ветераны боевых действий, военнослужащие и выпускники военных вузов.
22 июня — День памяти и скорби. В 2024 году в этот день отмечается 83-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Во всех городах России проходят возложения цветов или другие памятные мероприятия.
В Петербурге возложение цветов прошло на Пискаревском мемориальном кладбище и у других мемориалов. Акции памяти провели сегодня на Дворцовой площади и на Невском проспекте.