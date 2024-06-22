У мемориальной доски на Невском появились цветы

В День памяти и скорби 22 июня в Петербурге прошла акция на Невском проспекте. Её участники рано утром возложили цветы к мемориальной доске «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».
На Дворцовой площади ночью в рамках «Свечи памяти» появилась огненная картина, посвящённая 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Смотрите на «Фонтанке» фотографии и видео.
Великая Отечественная война продлилась 1418 дней, с 1941 по 1945 год. За это время погибли более 27 миллионов человек.