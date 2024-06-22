    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, зап

    759мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.96eur94.26

    У мемориальной доски на Невском появились цветы

    1022
    1 комментарий
    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В День памяти и скорби 22 июня в Петербурге прошла акция на Невском проспекте. Её участники рано утром возложили цветы к мемориальной доске «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

    ПоделитьсяПоделиться

    На Дворцовой площади ночью в рамках «Свечи памяти» появилась огненная картина, посвящённая 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Смотрите на «Фонтанке» фотографии и видео.

    Великая Отечественная война продлилась 1418 дней, с 1941 по 1945 год. За это время погибли более 27 миллионов человек.

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Великая Отечественная войнаАкция памяти
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close