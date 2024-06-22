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    «Свеча памяти» в Петербурге: на Дворцовой появилась огненная картина

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    Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

    В Петербурге на Дворцовой площади ночью 22 июня прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Её участники из 80 тысяч свечей сложили огненную картину, посвящённую 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которое отмечается в этом году.

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    Великая Отечественная война началась 83 года назад, 22 июня 1941 года, и продлилась 1418 дней. В годы войны погибли более 27 миллионов человек. В блокадном кольце в Ленинграде оказались два с половиной миллиона человек, в том числе 400 тысяч детей.

    В акции «Свеча памяти» принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов.

    «Этот символический жест — глубоко личное переживание для каждого участника, связанное с историей семьи, историей рода», — написал он в своем телеграм-канале.

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