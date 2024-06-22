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    На Пискаревском кладбище почтили память погибших в Великой Отечественной войне

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    В Петербурге прошла торжественно-траурная церемония, посвящённая Дню памяти и скорби, дню начала Великой Отечественной войны. Как передает 22 июня корреспондент «Фонтанки», венки и цветы к монументу «Мать-Родина» возложили петербургские чиновники, депутаты, военные, силовики и представители религиозных объединений.

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    Первыми память погибших почтили полпред Александр Гуцан и губернатор Александр Беглов. Завершали колонну представители «Движения первых», «Волонтерской роты» и «Молодой гвардии "Единой России"». В мероприятии также приняли участие молодые люди в футболках «Команда губернатора».

    Помимо Пискаревского кладбища траурные церемонии также прошли у других мемориалов. Так, после Пискаревского кладбища губернатор посетил Богословское, где также почтил память павших солдат. После посещения этого кладбища губернатор поручил провести работы по благоустройству Центральной аллеи, а также по разработке проекта ее художественной подсветки. На этой аллее расположены мемориалы Виктора Цоя и Михаила Горшенева.

    Акции памяти прошли сегодня также на Дворцовой площади и на Невском проспекте.

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    Акция памятиВеликая Отечественная войнаАлександр Беглов
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