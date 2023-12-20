Уравнение с двумя китайскими неизвестными. Какие машины будут собирать на заводе Hyundai после продажи?

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС Поделиться Поделиться





«Фонтанка» на основе открытых данных и разговора с источниками на рынке попыталась предсказать, какие машины теперь будет выпускать крупнейший в Петербурге автомобильный завод — Hyundai. Пока новый владелец проводит ревизию и заключает соглашения о сотрудничестве, уже можно посмотреть фотографии главных претендентов на конвейер в Каменке.



О том, что завод Hyundai в Петербурге получит нового владельца, корейская компания сообщила накануне. Сделка пока не закрыта, но известно имя покупателя. Это ООО «Арт-Финанс», принадлежащее президенту дилера «Авилон» Андрею Павловичу. «Чтобы поддержать владельцев автомобилей Hyundai в России, Hyundai продолжит предоставлять послепродажное обслуживание и другие виды обслуживания клиентов», — пообещали в компании.



Что известно о сделке

В сделку войдут основная площадка в Каменке, а также бывший завод General Motors в Шушарах, который Hyundai приобрел в 2020 году, но не успел начать там производство. Эта площадка сдана в долгосрочную аренду правительству Петербурга. Там планировали запустить техникум.



Сумма сделки не называется. По данным корейских СМИ, Hyundai Motor Company продаст завод в Петербурге за символическую цену в 10 тысяч рублей. Reuters со ссылкой на представителя Hyundai Motor пишет, что речь идет и вовсе о 7 тысячах рублей. https://www.reuters.com/business/autos-transportation/hyundai-motor-says-sell-russia-plant-token-amount-2023–12–19/ При этом, по оценкам экспертов, фактическая стоимость российского завода Hyundai Motor составляет не менее 20 млрд рублей.

Эта оценка кажется довольно низкой. Ведь изначальные инвестиции корейцев в завод в Каменке составили $400 млн (с 2007 года). Кроме того, в приобретение площадки в Шушарах было потрачено 36 миллиардов, а в строительство нового завода по производству двигателей Hyundai Wia («Хёндэ ВИА Рус») еще 15,8 млрд рублей.



Стоит отметить, что несколько предприятий (скорее, цехов) по производству запчастей, также принадлежащих Hyundai (крупнейший — «Мобис Партс»), по всей видимости, не вошли в контур сделки с «Авилоном». По крайней мере, в официальных сообщениях речь о них не шла.

По данным иностранных СМИ, продажу планируется завершить до 28 декабря. Причем Hyundai намерена включить в условия возможность обратного выкупа производственных мощностей.



О том, что участники сделки обсуждают возможность обратного выкупа предприятия текущим собственником, подтвердил и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости. По его словам, правительственная комиссия одобрила продажу предприятия ООО «Арт-Финанс».



Какие машины будет выпускать завод?

В пресс-службе управляющей петербурсгким заводом Hyundai ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» отказались комментировать возможные сроки перезапуска производства. Владелец «Арт-Финанс» Андрей Павлович не ответил на вопрос «Фонтанки» о том, какие именно машины собирается выпускать, предложив дождаться официального пресс-релиза.

Ранее источники «Фонтанки», знакомые с ходом переговоров, называли три возможных варианта. Во всех из них присутствует китайский партнер.

Первый марку Chery — можно отмести. Кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max уже начали собирать в Калуге, на бывшем предприятии Volkswagen, который, к слову, тоже приобрело ООО «Арт-Финанс». Правда, пока производство ведется в тестовом режиме.



Второй вариант — китайский GAC, представители которого посещали завод в Каменке этой осенью. Именно его собеседники «Фонтанки» называли основным претендентом. В качестве варианта перезапуска производства рассматривается использование оставшихся на заводе компонентов для Hyundai и KIA. То есть выпускать планируют те же машины, что и раньше, но под китайским брендом. На сколько хватит запасов, точно не известно. Телеграм-канал «Русский автомобиль» говорит о 70 тысячах комплектов, телеграм-канал AutoRun SPb, со ссылкой на источники, сообщает, что собрать из них можно лишь 10 тыс машин, а для остальных 60 тысяч нужны компоненты из Китая или Казахстана.



Не исключено, что после истощения запасов новые владельцы завода пойдут по пути локализации сборки собственных автомобилей GAC. Сейчас на российском рынке представлено три модели.

Так, заменой Hyundai Creta может стать кроссовер GAC GS5. Машина имеет минималистичный дизайн, зато довольно просторный салон. Мощность 1,5-литрового двигателя — 137 л. с. Цены на него у диллеров начинаются от 2,25 млн рублей.



Фото: gacmotor.com.ru Фото: gacmotor.com.ru Фото: gacmotor.com.ru Фото: gacmotor.com.ru Поделиться Поделиться





Цены на среднеразмерный кроссовер GAC GS8 стартуют уже от 3,8 млн рублей. Во втором поколении автомобиля, поступившем на рынок в 2023 году, объем двигателя — 2 л, мощность- 231 «лошадей». Российские автолюбители видят в автомобиле черты Toyota Land Cruiser и даже называют «китайским крузаком», хотя эксперты в числе аналогов упоминают скорее Toyota Highlander, Honda Pilot и Kia Sorento.



Фото: gacmotor.com.ru Фото: gacmotor.com.ru Фото: gacmotor.com.ru Поделиться Поделиться





Третья модель GAC, представленная на российском рынке, — семиместный минивэн GAC GN8. Автомобиль имеет двухлитровый двигатель мощностью 190 л.с. и 6-ступенчатую коробку передач. Размеры внушительные: длина — 5066 мм, ширина -1923 мм, высота — 1822.



Фото: gac-avilon.ru Поделиться Поделиться





Еще один китайский производитель, который может помочь перезапустить конвейер на предприятии Hyundai — компания BAIC. В пользу этого варианта говорит тот факт, что у китайской компании есть совместное предприятие с Hyundai в Поднебесной, а значит есть и необходимые компетенции в работе по ее стандартам.



Правда, компактных кроссоверов и седанов, которые производились на петербургском заводе, в линейке корейско-китайского СП нет. Его модельный ряд включает Hyundai Elantra, Hyundai Lafesta, Hyundai ix35, Hyundai Tucson и несколько других. Названия россиским автолюбителям знакомые. Но, вероятно, в Петербурге они будут выпускаться под китайским брендом и в обновленном виде. К слову, Hyundai Tucson корейская корпорация тоже собиралась делать в Северной столице — на новой площадке в Шушарах, но не успела реализовать план.



Что касается собственных моделей BAIC, то здесь Петербург опередил калининградский «Автотор», который раньше выступал как контрактное производство для Hyundai, а теперь начал выпускать седан BAIC U5 Plus и кроссовер BAIC X35.

BAIC U5 Plus сравнивают с Hyundai Elantra и Kia Cerato. По габаритам (4660х1820х1480 мм) эта модель близка к корейским аналогам. Мотор — 1,5 литра и мощностью 113 л.с., коробка передач может быть как 5-ступенчатая механика, так и вариатор. Цены стартуют на 1,7 млн рублей.



Фото: baic-auto.ru Фото: baic-auto.ru Поделиться Поделиться





Компактный кроссовер BAIC X35 претендует на замену Hyundai Creta. Машина выпускается с двумя вариантами двигателя: атмосферным мощностью 116 л.с. и турбированным мощностью 150 л.с. Объем в обоих вариантах полтора литра. Вариантов трансмиссии тоже два: 5-ступенчатая механика, которая предусмотрена в пару к атмосфернику, и вариатор, с которым агрегатируется турбомотор. Цены стартуют от — 1,88 млн рублей.



Фото: baic-auto.ru Фото: baic-auto.ru Поделиться Поделиться





Справка



Автомобильный завод Hyundai в Петербурге был запущен в 2010 году, его мощность составляла более 200 тысяч автомобилей в год. На нем выпускались модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X-Line. В марте 2022 года завод остановил производство из-за проблем с поставками комплектующих.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

