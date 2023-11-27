Смотрины для Hyundai. К петербургскому заводу примеряется новый китайский партнер

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Корейская Hyundai близка к продаже петербургского завода российской компании AGR. Перезапуск конвейера может состояться уже в первом квартале 2024 года, если удастся договориться с китайским партнером. На эту роль теперь прочат GAC, но китайцы не торопятся одалживать свой шильдик просто так.



О том, что китайский концерн GAC рассматривается в качестве партнера для перезапуска завода Hyundai Motor Manufacturing Rus, сообщил 27 ноября телеграм-канал «Русский автомобиль».



Источники «Фонтанки», знакомые с ходом переговоров, подтвердили, на данный момент GAC является основным претендентом. «Пока план такой», — отметил собеседник издания, подчеркнув, что пока соглашение не подписано. «Китайцы сложные», — добавил он.

При этом корейские собственники сохраняют намерение заключить сделку с российской AGR, близкой к автодилеру «Авилон». Но пока окончательно не договорились по условиям передачи площадки.



По данным «Русского автомобиля», в конце прошлой недели состоялся визит делегации AGR во главе с основным владельцем Андреем Павловичем на петербургский завод Hyundai Motor Manufacturing Rus, в нем также принимали участие представители GAC. Сделка может быть закрыта до конца 2023 года, а уже в первом квартале 2024-го может быть возобновлено производство: некоторых работников обзванивают и вызывают из простоя, сообщает канал со ссылкой на источники.

Андрей Павлович сообщил «Фонтанке», что готов дать комментарий по петербургскому заводу после того, как это сделает представительство Hyundai. Но в пресс-службе Hyundai Motor Manufacturing Rus комментировать визит российско-китайской делегации и возможные сроки перезапуска предприятия отказались. «Фонтанка» также обратилась за комментарием в российское представительство GAC, но не получила ответ на момент публикации.



Намеченные контуры сделки предполагают, что после смены владельцев завод будет выпускать те же автомобили Hyundai и KIA, что сходили с конвейера до остановки производства, но под китайским брендом, отмечают источники «Фонтанки». В этом один из камней преткновения в ходе переговоров: корейцы хотят сделать сделку обратимой и, если позволит политическая ситуация, вернуть себе бизнес. Конфигурация временного управляющего не слишком устраивает китайского производителя, который хотел бы получить более ощутимые преимущества, а не только одалживать шильдик.



По информации «Русского автомобиля», обсуждается крупноузловая сборка китайских машин, но первое время будут выпускаться именно корейские авто. Звучат и конкретные планы: 70 000 машин за полтора года — на это количество хватит запасов компонентов.

Еще один вопрос, который будет сложно обойти вниманием, может заключаться в схеме действий на случай наложения санкций на новых владельцев предприятия. Ранее с такой проблемой столкнулся «АвтоВАЗ», унаследовавший петербургский завод Nissan. Как ранее рассказывала «Фонтанка», китайские партнеры остановили отгрузки машинокомплектов после внесения российской компании в санкционные списки. В итоге с лета удалось собрать чуть более 100 машин.



Борьба за корейское наследство

Автомобильный завод Hyundai в Петербурге был запущен в 2010 году, его мощность составляла более 200 тысяч автомобилей в год. На нем выпускались модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X-Line. В марте 2022 года завод остановил производство из-за проблем с поставками комплектующих. Ушло в простой и родственное ему производство двигателей Hyundai WIA. До этого на предприятиях сократили более двух третей сотрудников. Позднее завод Hyundai возобновил работу в ограниченном режиме, чтобы производить комплектующие для обслуживания проданных автомобилей и выпускать машины для внешних рынков.



Площадку в Шушарах, которую Hyundai ранее выкупил у General Motors, но так и не успел начать там выпуск машин, на пять лет арендовало правительство Петербурга. Сообщалось, что там откроется образовательный центр.



В сентябре 2023 года вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в интервью «Фонтанке» рассказал о переговорах между Минпромторгом РФ и компанией Hyundai о возобновлении и развитии автомобильного производства в Петербурге. Но имя возможного покупателя не сообщил.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что завод корейского концерна Hyundai в Петербурге купит российская компания. Причем сделка будет включать возможность обратного выкупа. В качестве основного претендента участники рынка уверенно называли структуры «Авилон», а в качестве партнера, по данным «Фонтанки», изначально рассматривалась Beijing Hyundai Motor Co., совместное предприятие китайского BAIC Motor и Hyundai Motor Company.



Однако на корейские активы претендовал также калининградский «Автотор». Компания предложила Минпромторгу выпускать в Петербурге автомобиль на газомоторном топливе либо гибрид. При этом предполагалось, что сам «Автотор» создаст электродвигатель, «Росатом» будет отвечать за батарею, которая будет заряжаться от мотора и, в свою очередь, питать электромотор. В Минпромторге сообщили, что знают о планах «Автотора», но пока не готовы рассматривать его как единственного «наследника».



AGR Automotive Group (ООО «АГР») основана в 1992 году как дилерская компания «Авилон». С 2003 по 2023 год года компания являлась официальным импортером и производителем автомобилей марок концерна Volkswagen, всего в портфеле компании — 44 автомобильных бренда. В 2023 году «Авилон» стал владельцем автозавода Volkswagen в Калуге, после чего компания была переименована в AGR.



GAC Group основана в 1997 году и занимает пятое место среди китайских автопромышленников по объему продаж. На совместных предприятиях компания производит автомобили Fiat, Honda, Mitsubishi и Toyota. На российском рынке бренд появился в 2019-м, в 2022 году было продано 437 автомобилей. Модельный ряд включает минивэн GAC GN8, внедорожник GAC GS5 и флагманский GAC GS8. Цены на них в Петербурге стартуют от 1,4 миллиона, флагман — от 2,05 миллиона.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

