«В ближайшее время будет принято решение». Минпромторг рассказал, кто купит завод Hyundai в Петербурге

Завод корейского концерна Hyundai в Петербурге купит российская компания. Об этом 25 сентября заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров в кулуарах промышленной выставки «Иннопром» в Казахстане, сообщает РИА Новости.



По его словам, в ближайшее время будет принято решение по сделке.

Название покупателя министр не раскрыл, но отметил, что сделка будет включать возможность обратного выкупа «Они планируют с опционом. Но, с учетом указа президента, он ограничен двумя годами», — пояснил Мантуров.