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    «В ближайшее время будет принято решение». Минпромторг рассказал, кто купит завод Hyundai в Петербурге

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    13 комментариев

    Завод корейского концерна Hyundai в Петербурге купит российская компания. Об этом 25 сентября заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров в кулуарах промышленной выставки «Иннопром» в Казахстане, сообщает РИА Новости.

    По его словам, в ближайшее время будет принято решение по сделке.

    Название покупателя министр не раскрыл, но отметил, что сделка будет включать возможность обратного выкупа «Они планируют с опционом. Но, с учетом указа президента, он ограничен двумя годами», — пояснил Мантуров.

    О возможных претендентах на активы Hyundai ранее рассказывала «Фонтанка». В одном из вариантов на покупку претендует компания AGR, близкая к автодилеру «Авилон», которая планирует привлечь в партнеры китайскую дочку Hyundai и выпускать модели, близкие к тем, что производились ранее. Другой претендент — калининградский «Автотор» — предлагает кардинально модернизировать производство и выпускать там гибриды или электрокары.

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    Комментарии 13

    Гость25 Сен 2023 в 16:12
    И так ясно что завод купит учительница из Волосово,или медсестра из Пулково.Они 25 лет копили
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 16:11
    да и так понятно, очередные китайские автоведра будут собирать...по космическим ценам
    +0−0
    28039172625 Сен 2023 в 16:06
    «Пропал Калабуховский дом»
    +0−0
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