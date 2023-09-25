«В ближайшее время будет принято решение». Минпромторг рассказал, кто купит завод Hyundai в Петербурге

Завод корейского концерна Hyundai в Петербурге купит российская компания. Об этом 25 сентября заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров в кулуарах промышленной выставки «Иннопром» в Казахстане, сообщает РИА Новости.
По его словам, в ближайшее время будет принято решение по сделке.
Название покупателя министр не раскрыл, но отметил, что сделка будет включать возможность обратного выкупа «Они планируют с опционом. Но, с учетом указа президента, он ограничен двумя годами», — пояснил Мантуров.
О возможных претендентах на активы Hyundai ранее рассказывала «Фонтанка». В одном из вариантов на покупку претендует компания AGR, близкая к автодилеру «Авилон», которая планирует привлечь в партнеры китайскую дочку Hyundai и выпускать модели, близкие к тем, что производились ранее. Другой претендент — калининградский «Автотор» — предлагает кардинально модернизировать производство и выпускать там гибриды или электрокары.