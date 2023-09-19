Борьба за «корейское наследство». Кому достанутся петербургские заводы Hyundai

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На петербургские активы корейского автоконцерна Hyundai обозначились два явных претендента — калининградский «Автотор» и компания AGR, близкая к автодилеру «Авилон». При этом первый представил программу перезапуска, а у вторых она публично не озвучена. В Минпромторге не исключают раздела «корейского наследства».



Судьба российских заводов, принадлежащих Hyundai, должна решиться в сентябре. От этого зависит не только что будут выпускать на предприятии, но и то, когда смогут полноценно приступить к работе сотрудники заводов, до сих пор находящиеся в вынужденном простое.

Как сообщала «Фонтанка», Hyundai готов расстаться со своими активами, включая три производственные площадки в Петербурге. Претендентом выступает компания AGR, близкая автодилеру «Авилон», ранее выкупившая завод Volkswagen в Калуге. До сих пор официально ни Hyundai, ни AGR свои планы не комментировали. Программа перезапуска тоже держится в тайне. Но, по данным «Фонтанки», потенциальным партнёром может стать совместное предприятие Hyundai и китайского BAIC Beijing Hyundai Motor Co.

Что предлагают претенденты Пока конкретной программы в AGR публично не представили, так же, как и не перезапустили завод в Калуге, выкупленный в мае. Что касается «Автотора», то концерн предложил российским властям перезапустить производство автомобилей на площадках Hyundai в Петербурге, организовав там сборку двигателей внутреннего сгорания нового поколения и автомобилей, включая гибриды, сообщало в конце августа издание «За рулём» со ссылкой на письмо калининградских властей в адрес Минпромторга. «Переговоры с правительством и владельцем активов продолжаются. Полагаем, что перспектива сделки реальна», — прокомментировали «Фонтанке» текущее положение дел в «Автоторе».

«Автотор» претендует на все три площадки корейского концерна в Петербурге: сборочный завод HMMR в Каменке, расположенный там же завод двигателей Hyundai WIA (запущен осенью 2021 года) и площадку в Шушарах, которую корейцы выкупили у GM, но так не успели запустить. На сборочном предприятии «Автотор» предлагает выпускать автомобиль на газомоторном топливе либо гибрид. Сам «Автотор» готов произвести электродвигатель. «Росатом» будет отвечать за батарею, которая будет заряжаться от мотора и, в свою очередь, питать электромотор.

В проекте планируется задействовать и бывших поставщиков Hyundai, лишившихся заказов с уходом корейского производителя. В «газовом» варианте проект может заинтересовать «Газпром», перед которым поставлена задача газификации транспорта. Очевидно, что это будут не автомобили Hyundai: если корейцы уйдут, то выпускать их машины не получится. Но партнёром может выступить китайский BAIC, благо в Калининграде «Автотор» уже сотрудничает с этой компанией. Выпускать можно до 200 тысяч автомобилей в год — примерно столько же, сколько выпускал Hyundai.

Что думают в Минпромторге Сначала нужно определиться с судьбой всех производственных площадок, находящихся в распоряжении Hyundai, отметил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров 14 сентября в кулуарах ВЭФ. Он также рассказал, что в Минпромторге знают о планах «Автотора», но пока не готовы рассматривать его как единственного «наследника», мотивировав это тем, что компания планирует наладить только выпуск автокомпонентов.

«Все площадки "Автотору" — точно нет. Поскольку предложение "Автотора" касается именно производства определённых автокомпонентов. Со всеми заинтересованными сторонами рассматриваем этот вариант», — сказал чиновник (цитата по ТАСС).

Однако предложение, направленное в адрес президента и находящееся на рассмотрении правительства, как сообщал «Интерфакс», касалось именно перезапуска автомобильного производства в Петербурге, которое «Автотор» обещал выполнить, «осуществив модернизацию завода с локализацией двигателей внутреннего сгорания нового поколения и машин на платформе последовательного гибрида с генерирующей установкой, работающей в том числе на газомоторном топливе».

Впрочем, финальное слово в любом случае останется за собственником, то есть Hyundai. А как сообщают источники «Фонтанки», корейцы хотели бы оставить дверь приоткрытой, чтобы вернуться, когда появится возможность. Именно этим объясняется то, что чаша весов склоняется в сторону партнерства с китайским СП в возможном сценарии с «Авилоном». Но не исключен вариант, что если простой затянется, то российские власти решат пойти по сценарию «Данона» и «Балтики». И здесь уже больше шансов у «Автотора», имеющего программу действий.