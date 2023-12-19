У компаний группы «Конкорд» Пригожина сменился генеральный директор

Компании «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» сменили руководителя. Генеральным директором обоих юрлиц стал петербуржец Владислав Писаренок. СМИ называют его частным детективом.



Как следует из данных СПАРК, Писаренок возглавил компании 18 декабря. С конца ноября они перешли в доверительное управление сына бизнесмена Евгения Пригожина Павла.

«Фонтанка» дозвонилась до нового директора организаций. «Извините, я не знаю, кто вы, поэтому комментировать не буду», - ответил он.

СМИ со ссылкой на открытые источники пишут, что Владислав Писаренок как минимум до 2021 года был заместителем гендиректора детективного агентства «Ваш личный детектив», а у основателя и директора этого агентства, Дмитрия Ефимова, есть медали ФСБ и ФСИН РФ «За отличие в военной службе». Сейчас сайт агентства доступен только в Архиве Интернета.