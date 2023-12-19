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    У компаний группы «Конкорд» Пригожина сменился генеральный директор

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    Компании «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» сменили руководителя. Генеральным директором обоих юрлиц стал петербуржец Владислав Писаренок. СМИ называют его частным детективом.

    Как следует из данных СПАРК, Писаренок возглавил компании 18 декабря. С конца ноября они перешли в доверительное управление сына бизнесмена Евгения Пригожина Павла.

    «Фонтанка» дозвонилась до нового директора организаций. «Извините, я не знаю, кто вы, поэтому комментировать не буду», - ответил он.

    СМИ со ссылкой на открытые источники пишут, что Владислав Писаренок как минимум до 2021 года был заместителем гендиректора детективного агентства «Ваш личный детектив», а у основателя и директора этого агентства, Дмитрия Ефимова, есть медали ФСБ и ФСИН РФ «За отличие в военной службе». Сейчас сайт агентства доступен только в Архиве Интернета.

    23 августа бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого «Вагнера» Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира — Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имели звания Героев России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

    Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге. Наследное дело было открыто 8 сентября 2023 года. Что теперь предстоит делить наследникам самого известного в мире российского бизнесмена — читайте в материале «Фонтанки».

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