Сын Евгения Пригожина стал доверительным управляющим двух компаний из группы «Конкорд»

Сын Евгения Пригожина Павел стал доверительным управляющим компаний «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг». Изменения отразились в ЕГРЮЛ.

Как следует из реестра, Павел Пригожин получил в доверительное управление доли, переходящие в порядке наследования. В обеих компаниях Пригожину-старшему принадлежат стопроцентные доли. Наследство было открыто 8 сентября 2023 года. В доверительное управление активы перешли с 30 ноября.

Что принадлежит самому известному в мире российскому бизнесмену и что предстоит делить его наследникам — читайте в материале «Фонтанки».