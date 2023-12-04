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    Сын Евгения Пригожина стал доверительным управляющим двух компаний из группы «Конкорд»

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    Сын Евгения Пригожина Павел стал доверительным управляющим компаний «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг». Изменения отразились в ЕГРЮЛ.

    Как следует из реестра, Павел Пригожин получил в доверительное управление доли, переходящие в порядке наследования. В обеих компаниях Пригожину-старшему принадлежат стопроцентные доли. Наследство было открыто 8 сентября 2023 года. В доверительное управление активы перешли с 30 ноября.

    Что принадлежит самому известному в мире российскому бизнесмену и что предстоит делить его наследникам — читайте в материале «Фонтанки».

    23 августа бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого «Вагнера» Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира — Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имели звания Героев России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

    Евгения Пригожина тайно похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге.

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