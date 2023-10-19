От билетов до токенов. Как и чем платили за проезд в Ленинграде и Петербурге

Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Что означали шесть цифр на старых билетах в общественном транспорте? Правда, что некоторые были счастливыми? Зачем ленинградцы входили в автобус через заднюю дверь и выходили только через переднюю? И как в транспорте появились удобные тарифы? «(От)Личный Петербург» предлагает отправиться в путешествие по автобусному движению в нашем городе — из XX века в XXI.

Разобраться с эволюцией тарифов, билетов и автобусов нам поможет краевед, сотрудник Автобусного парка № 1 — филиала СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Денис Шаляпин.

1920-е. Почему кондуктор был не менее важен, чем шофер Первые общедоступные маршрутные автобусы покатились по Ленинграду 1 сентября 1926 года. Их путь пролегал от Александровского сада (на тот момент Сада трудящихся) через Комиссаровскую (ныне Гороховую) улицу к Детскосельскому (сейчас Витебскому) вокзалу. Потом маршрут продлили до площади Восстания.

Возили ленинградцев на 24-местных автобусах-конструкторах: шасси у них были от немецких грузовых автомобилей VOMAG, а кузовы — родные, произведенные в Ленинграде. Чуть позже появились уже целиком немецкие Mannesman-MULAG и итальянские SPA.

Автобус ФОМАГ (VOMAG) у Октябрьского вокзала Поделиться Поделиться





Проезд стоил 10 копеек — примерно так же, как 1 килограмм муки. Плату в автобусе брал кондуктор, но на этом его работа не заканчивалась. Пропустив всех вошедших пассажиров, он вручную закрывал заднюю дверь автобуса, подавал водителю звуковой сигнал — и только после этого машина трогалась. Именно поэтому ленинградцы потом еще долго по привычке заходили в автобус только сзади, а выходили — спереди. Даже когда двери стали автоматическими.

1930-е. Откуда на билетах взялись шестизначные числа В 1930-х на смену иностранным автобусам пришли советские, ярославского и московского производства: Я-6 и ЗИС-8. Внешне они очень напоминали предыдущие модели, но обладали куда более просторными салонами.

Автобус Я-6. 1930-е гг. Фото: Из фондов СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Трёхосные автобусы ЗИС-8 производства АТУЛ. 1930-е гг. Фото: Из фондов СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Поделиться Поделиться





Именно в это время в общественном транспорте впервые появляются билеты с такими знакомыми ленинградцам шестизначными числами. Вы ведь помните, чем счастливый отличается от обычного? Если сумма первых трех цифр равна сумме трех последних, значит, вам повезло! Традиция предписывала съесть или хотя бы надкусить такой билет «на счастье». Впрочем, многие предпочитали просто его сохранять.

На деле же цифры нужны были для отчетности: в конце каждого рейса кондуктор записывал номера проданных билетов — потом эти сведения использовались для статистических расчетов и регулирования маршрутов. Можно было понять, например, какой перегружен, а какой не пользуется спросом. Ну а еще сведения о том, на каком маршруте и в какой день был выдан конкретный билет, могли запросить чекисты.



Стоимость проезда рассчитывалась непросто. Цена зависела от расстояния: дольше едешь — больше платишь. При этом расстояние измерялось в станциях — и каждая могла включать несколько остановок. Если пассажир садился в автобус в начале станции и выходил на следующей, то получал билет номиналом в одну станцию. Если садился и выходил где-то в промежутке между следующей станцией и еще одной, то получал билет в полторы станции. Ну а если ехал еще дальше, то ему выдавали несколько билетов: например, два по целой станции и один по полторы.

Разовые проездные билеты на одну и полторы станции начала 1930-х годов Фото: Из личной коллекции А. Н. Храмова Разовые проездные билеты на одну и полторы станции начала 1930-х годов Фото: Из личной коллекции А. Н. Храмова Поделиться Поделиться





Позже неудобное понятие «станция» заменили на более ясное: «тарифный участок». Поначалу их было 4, потом стало 12. На каждом билете печатались номера — кондуктор должен был надрывать бумагу на цифре, соответствующей номеру участка, до которого следовал пассажир.

К середине 1930-х система снова поменялась — ушло понятие «тарифный участок». Теперь билеты делились на основные и дополнительные, и каждый мог быть номиналом по 15, 20, 30, 40 копеек или 1 рубль 20 копеек. При входе пассажиру выдавали основной билет (с черным шрифтом) и дополнительные (с красным), если стоимость проезда была выше номинала основного.

Разовые проездные билеты конца 1930-х гг Фото: Из личной коллекции А. Г. Орлова Разовые проездные билеты конца 1930-х гг Фото: Из личной коллекции А. Г. Орлова Поделиться Поделиться





1950-е. Почему первые ленинградские автобусы носили странное название АТУЛ-Л1 В сентябре 1941 года маршрутное автобусное движение по Ленинграду остановили. Во время войны машины использовали на фронте и на Дороге жизни. Автобусы вновь поехали по улицам города только в августе 1945-го.

Самыми прогрессивными машинами первых послевоенных лет были дизель-электробусы ЗИС-154, которые производили на Московском заводе имени Сталина. Вскоре им на смену пришли более простые ЗИС-155. В самом городе на Неве пассажирские машины тоже делали: в конце 40-х — начале 50-х годов Ленинградский авторемонтный завод выпустил первую послевоенную модель АТУЛ-Л1. Название означает «Автотранспортное управление Ленсовета — Ленинградец первый».

Автобус (дизель-электробус) ЗИС-154. Начало 1950-х гг. Фото: Из фондов СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Автобус АТУЛ Л-3М. 1950-е гг. Фото: Из фондов СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Поделиться Поделиться





А вот система оплаты проезда осталась той же. Но с повсеместным ростом цен на продукты повысилась и стоимость проезда одного тарифного участка (то есть, минимальная цена поездки): теперь она стала равна 20 копейкам, а не 15. Для сравнения: килограмм ржаного хлеба в 1948-м стоил 3 рубля.

Основной билет для оплаты проезда ленинградском автобусе. Ориентировочно конец 1940-х — первая половина 1950-х годов Фото: Из личной коллекции В. А. Фёдорова Дополнительный билет для оплаты проезда Ленинградском автобусе. Ориентировочно 1954–1961 годы Поделиться Поделиться





1960-е. Как из наземного транспорта исчезли кондукторы Только в 1961 году в Ленинграде ввели единый тариф на проезд в общественном транспорте. После деноминации билет на трамвай стоил 3 копейки, на троллейбус — 4, а на автобус — 5. Потребность в кондукторах отпадала: теперь в машинах устанавливали кассы-копилки. Опускаешь монетку — и сам отрываешь рулонный билет. Впрочем чисто технически его можно было взять и бесплатно: система базировалась на доверии.

На билетах на городских маршрутах больше не указывали номинал — он и так был всем известен. Но на пригородных он сохранился, как и номера тарифных зон.

Контрольный билет для проезда в ленинградском автобусе, 1965 год Фото: Из личной коллекции В. А. Фёдорова Основной билет для проезда в ленинградском автобусе пригородного маршрута, имеющего участковый тариф, 1965 год Фото: Из личной коллекции В. А. Фёдорова Поделиться Поделиться





В 1960-е впервые появились и абонементные талоны. Они скреплялись по 10 штук — ленинградцы называли их «книжечками». Талоны можно было заранее купить в киосках или уже у водителей. Поначалу абонементы тоже надо было опускать в кассу-копилку и взамен отрывать разовый проездной билет. Но с начала 1970-х автобусы оснастили специальными устройствами для гашения листов из «книжечек» — компостерами. 1980-е. Что такое «гармошка» и как на смену «книжечкам» пришли «ленточки» Вскоре на улицы города ворвались венгерские «Икарусы». Они сломали ленинградскую традицию посадки в задние двери автобуса и высадку из передних: в новых машинах дверей было три. Чуть позже появились и «гармошки» — первые сочлененные автобусы той же фирмы, уже с четырьмя дверьми.

Автобус Икарус 556. 1972 год Фото: Сергей Мурашов Автобус Икарус 180. 1970-е годы Автобус Икарус 260. 1990 год Фото: Александр Суханов Поделиться Поделиться





Помимо них горожан возили ЛАЗы (произведенные во Львове) и ЛиАЗы (выпущенные в Ликино-Дулево в Московской области).

Автобус ЛиАЗ-5256. 1985 год Фото: Ааре Оландер Поделиться Поделиться





В декабре 1985 года для всего общественного транспорта Ленинграда ввели единый тариф — 5 копеек — и единые для всех видов наземного транспорта абонементные талоны. В 1987-м билеты и вовсе исчезли, а талончики остались единственным проездным документом. «Книжечки» сменились «ленточками»: теперь талоны соединялись друг с другом по длинной стороне.

Абонементный талон единого тарифа. 1986 год Фото: Из личной коллекции Д. В. Шаляпина Разовый ленинградский автобусный проездной билет. 1986 год Фото: Из личной коллекции Д. В. Шаляпина Поделиться Поделиться





1990-е. Почему в автобусы вернули кондукторов и зачем на билетах появились водяные знаки Не прошло и десяти лет, как город вернулся к прежней системе. Когда в 90-е «умельцы» начали подделывать талоны и таких случаев стало много, в автобусах снова появились кондукторы. Талоны отменили, вернули билеты — и у них теперь была защита от мошенников. Билеты были собраны в пачки по 100 штук на скрепке и состояли из двух частей — самого документа и корешка. Первый выдавался пассажиру, а последний оставался у кондуктора. В конце смены сотрудник сдавал его в парк для отчетности.

Разовые билеты с корешком с повышенной степенью защиты. 1997 год Фото: Из личной коллекции Д. В. Шаляпина Разовые билеты с корешком с повышенной степенью защиты. 1997 год Фото: Из личной коллекции Д. В. Шаляпина Поделиться Поделиться





Помимо этого билеты снабжались микропечатью, водяными знаками и вставками, светящимися в ультрафиолете. Но даже это не спасало от подделок. Так что вскоре от дорогой методики производства отказались — в автобусы вернулись обычные рулонные билеты, надежность которых проверена десятилетиями.

2000-е. Как на улицы выкатили маршрутки и какие билеты в них выдавали Начало XXI века запомнилось петербуржцам нашествием маршруток. Частные перевозчики возили горожан как в малогабаритных машинах, так и в автобусах большого класса — в основном, междугородних и туристических.

Для пассажиров печатались специальные билеты. Они тоже были рулонные, но выглядели проще: там указывались только стоимость проезда (и то не всегда), наименование организации-перевозчика и позже еще его налоговый номер.

Билеты для проезда в маршрутных такси. 1998–2001 годов. Фото: Из коллекции Д. В. Шаляпина Фото: Из коллекции Д. В. Шаляпина Фото: Из коллекции Д. В. Шаляпина Поделиться Поделиться





В городе попадались «Икарусы», «ЛиАЗы» и «ЛАЗы» — наследники советской эпохи. Но транспорт стремительно обновлялся: на улицы выехали новые трехосные автобусы «Волжанин» и собранные в Петербурге шведские «Скания».

Автобус Икарус 256. 1996 год Фото: Из архива Ф. В. Белолипецкого Автобус Икарус 280. Начало 2000-х годов Фото: Из архива А. А. Слузова Автобус Волжанин 6270.00. 2010 год Фото: Фото А. Б. Разумова Автобус Scania OmniLink. 2010 год Фото: Фото Е. С. Буюкли Поделиться Поделиться





2010-е. Как деньги в транспорте заменили карточками В 2011 году в Петербурге появилось новое ноу-хау: единая электронная карта для оплата проезда на всех видах общественного транспорта — «Подорожник». Эту технологию наш город внедрил первым в России — даже Москва перешла на электронные платежи на два года позже.

Год от года система развивалась и становилась все более удобной. С 2017 года «Подорожником» можно оплачивать билеты на пригородные электропоезда, с 2018–го — проезд за пределами города. К системе подключили уже 44 маршрута в Ленинградской области — в основном, связывающие пригородные поселки со станциями петербургского метрополитена.



Менялся и дизайн карты. Сначала все «Подорожники» были бело-зеленого цвета с изображением листьев подорожника и божьей коровки. Но с 2012 года в дизайне карты начали отражать значимые события. Ограниченным тиражом выпустили «Подорожники», посвященные юбилею города, юбилею Победы в Великой Отечественной войне, Чемпионату мира по футболу — всего насчитывается уже 75 вариантов дизайна. Параллельно транспортники создали удобную вариацию «Подорожника» в виде брелока — их новые тиражи всегда раскупают гораздо быстрее, чем карточки.

Фото: предоставлено пресс-службой СПб ГКУ «Организатор перевозок» Фото: предоставлено пресс-службой СПб ГКУ «Организатор перевозок» Фото: предоставлено пресс-службой СПб ГКУ «Организатор перевозок» Поделиться Поделиться





2020-е. Почему исчезли маршрутки и как билеты из автобусов почти ушли Во все еще существовавших маршрутках оплатить проезд «Подорожником» было сложно, а иногда невозможно. В середине 2022 года частные маршруты исчезли — город целиком перешел на единообразные «лазурные» автобусы. Весь парк сошел с конвейера не раньше января 2021 года, и все автобусы — на 100% низкопольные и экологичные, работают на природном газу.

Фото: Сергей Михайличенко / Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Подвижной состав, находящийся на линии, в режиме онлайн отражается в геоинформационных сервисах — на новом Портале общественного транспорта, в «Яндекс Картах», в «2ГИС».



А у «Подорожника» появилась новая функция: при поездках с пересадками автоматически включается тариф «60 минут». Теперь пассажиры платят за первую поездку 44 рубля, за вторую, если она совершена в течение того же часа, — 10 рублей, за остальные — ничего. С апреля 2022 года по сентябрь 2023-го люди совершили почти 97 миллионов поездок по тарифу «60 минут», сэкономив таким образом почти 3,3 миллиарда рублей.

На большинстве автобусных маршрутов больше нет кондукторов, оплатить проезд в них можно только в электронном виде. Но даже сейчас в некоторых автобусах все еще выдают бумажные билеты, как 100 лет назад.

Разовый проездной билет, который используется выдается в автобусах сейчас Фото: из коллекции В. А. Фёдорова Поделиться Поделиться





С мая 2023 года пассажиры могут пополнять баланс на «Подорожнике» с компьютера или телефона через электронный личный кабинет и там же отслеживать историю всех поездок. А в следующем году в городе запустят виртуальные проездные — для оплаты проезда не нужно будет даже носить с собой карточку или брелок, хватит телефона. Материал подготовлен совместно с пресс-службой СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и СПб ГКУ «Организатор перевозок»

