Маршруты, тарифы, остановки. Что изменила транспортная реформа в Петербурге

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Почти полгода в Петербурге работает новая модель транспортного обслуживания. Транспортная реформа, как её называют в народе, изменила автобусную сеть, привычки пассажиров, ограничила оплату наличными. Всё это вызывает эмоциональные дискуссии: чтобы убедиться в этом, достаточно открыть комментарии к любому тексту «Фонтанки» на тему.

Автобусы в новостройках Главным транспортным мемом последних дней стала остановка на Арцеуловской аллее, куда стекаются сотни пассажиров из всех построенных за последнее время по соседству жилых комплексов. Автобусы и троллейбусы ездят с интервалом в полторы минуты, но и за это время там успевает собраться толпа: параллельных улиц, куда можно отвести маршруты и с ними пассажиров, в районе не построено, так что единственный выход прямо сейчас — усиливать маршруты и запускать шаттлы, что и делает комитет по транспорту.

Однако такая патовая ситуация — исключение, и новая модель транспортного обслуживания позволила запустить автобусы к новостройкам в разных частях города. Вот несколько примеров.

Маршрут №219 «Метро «Удельная» — ЖК «Новоорловский». Охватывает три района новостроек: на Суздальском шоссе, Парашютной и Вербной улицах, связывая их со станцией метро «Удельная». Маршрут №231 «Метро «Звёздная» — Среднерогатская улица». До минувшего лета общественный транспорт по Среднерогатской вообще не ходил. Теперь у новосёлов есть прямая удобная связь с метро.

Маршрут №232 «Метро «Звёздная» — Сарицкая улица». До июля 2022 года к новым жилым комплексам, строящимся недалеко от «Экспофорума» (улицы Сарицкая, Кокколевская, Образцовая) общественный транспорт тоже не добирался — жители топали 600-900 метров пешком на остановку на Петербургском шоссе под дождем или с тяжелыми сумками. Маршрут №241 «Метро «Пролетарская» — метро «Проспект Ветеранов» (мимо станций метро «Дунайская» и «Звёздная»). Этот маршрут связал Невский, Фрунзенский, Московский и Кировский районы по Дунайскому проспекту. Как отмечают в комитете по транспорту Петербурга, маршрут с первых же дней стал популярным: он избавляет пассажиров от стояния в пробках на Южной дуговой магистрали (Ивановская улица — проспект Славы — улица Типанова — Ленинский проспект).

Маршрут №228 «Метро «Улица Дыбенко» — метро «Ломоносовская». Проходит мимо новых ЖК на улице Крыленко, на Октябрьской набережной. Кстати, открыт совсем недавно: с 1 сентября. Так что обратите внимание.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Остановки рядом с домом

В Петербурге стало больше остановок, и их продолжают устанавливать: до конца года количество вновь появившихся превысит 300. По новым стандартам, павильоны находятся не далее 500 метров от жилых домов и 300 от социальных объектов. Короче путь до остановки — меньше времени в пути.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Прямые маршруты через весь город Одна из главных претензий пассажиров, которым приходится менять маршрутные привычки, — уход длинных рейсов: раньше у конкретного человека был способ сесть на автобус и проехать через весь город до работы, а теперь зачастую ему приходится пересаживаться. Между тем коэффициент пересадочности после введения новой модели вырос незначительно. Что касается поездок через весь город, то комтранс неоднократно говорил: на таких маршрутах сложнее соблюсти интервальность, особенно в часы пик. Кроме того, «длинные» маршруты никуда не пропали — проехать без пересадок и сейчас можно с севера на юг и с запада на восток.

Автобус №239 связал проспект Героев на юго-западе с Народной улицей на правом берегу Невы. Это один из самых востребованных маршрутов в измененной сети. Автобус №288 позволяет доехать из Купчино до района Пороховых и даже до Полюстрово. Автобус №230 теперь возит с Васильевского острова до Пискарёвки через Петроградскую и Выборгскую стороны. Если же мы зададимся целью проложить наш путь с одной пересадкой, то обнаружим, что вариантов очень много. Скажем, от метро «Академическая» до «Проспекта Славы» можно доехать на автобусах №№102 или 153, а на Индустриальном проспекте пересесть на 288-й. Из Красного Села всего лишь с одной пересадкой можно добраться до Адмиралтейства: сначала на автобусе №145 (либо №№145А, 145Б, 245) до Комсомольской площади, а до метро «Адмиралтейская» — на «двойке», которую продлили.

Более удобная дорога к метро Новые маршруты появились и в давно сложившихся районах. Их цель — сделать проще путь до метро. Например, с улицы Академика Байкова до «Академической» теперь можно добраться на 78-м низкопольном автобусе. Это удобно для пациентов Медицинского центра травматологии и ортопедии им. Вредена, который как раз находится на Байкова. Павловск и некоторые районы Пушкина (в частности, Красносельское шоссе) получили дополнительную связь с метро «Московская» благодаря новым автобусам №№ 252 и 299. По территории Пушкина они идут разными трассами, обслуживая несколько микрорайонов города. Сейчас метрополитен занят тем, что увеличивает пропускную способность входных групп на станциях: ориентированная на подземку маршрутная сеть предсказуемо увеличивает нагрузку, так что ближайшая задача — расширить турникетные линейки и позволить на каждом аппарате оплачивать поездку всеми доступными способами.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Борьба с пробками Конечно, смысла в многочисленных автобусах немного, если они будут стоять в пробках. Именно поэтому в Петербурге начали вводить выделенные полосы для общественного транспорта. То, что это хорошо работает, показал пример Невского, Ленинского проспектов, дороги в Пулково.

Сеть выделенок будет расширяться: в планах комитета по транспорту охватить Невский от площади Восстания до площади Александра Невского, мост Александра Невского, Заневский, проспекты Косыгина и Науки, 2-й Муринский, Тихорецкий, Луначарского от Выборгского шоссе до проспекта Культуры, Загородный, Литейный, Лесной, Политехническую улицу, 1-й Муринский от Лесного до Полюстровского, улицу Карбышева, Садовую от площади Репина до Миллионной улицы, проспект Энгельса от Новороссийской до улицы Сергея Марго. «Благодаря наведению порядка в центральных районах с парковкой (расширение зоны платной парковки), выделенным полосам и настройке светофоров («зеленая волна» для общественного транспорта) растет скорость движения общественного транспорта в локациях со стабильно высоким трафиком», — отмечают в комитете по транспорту.

О «зеленой волне» «Фонтанка» уже рассказывала. Принцип ее действия таков: на нерегулируемых перекрестках ставят светофоры, оснащенные специальными датчиками и антеннами. Они соединяются между собой и Центром управления дорожного движения оптоволоконной линией связи. Умное оборудование отслеживает проносящиеся автобусы и троллейбусы и с помощью переключения цветов контролирует переход пешеходов и пунктуальность транспорта. Суворовский уже позеленел, «Морские» улицы на очереди.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Маршруты для льготников

Главное финансовое нововведение для пассажиров — теперь их льготы действуют в любом автобусе, а не только в социальных. Раньше за поездку в маршрутке они платили ровно столько же, сколько остальные, — а ведь на льготников приходится 40% пассажиропотока. Теперь студентам, школьникам и пенсионерам не приходится высматривать — что за автобус подъезжает, с буквой «К» или нет. Их проездные примут в каждом. Пересадочные тарифы О том, как меньше тратить в общественном транспорте, мы подробно рассказывали в нашем материале. Здесь скажем лишь о новых пересадочных тарифах. «60 минут» действует в наземном транспорте, позволяя существенно экономить на пересадках: 1-я поездка по «Подорожнику» обойдется в 40 рублей, 2-я — в 10 рублей, 3-я и последующие — бесплатно. Главное, совершить их в течение одного часа. В комитете по транспорту «Фонтанке» рассказали, что новые возможности меняют поведение пассажиров. Там, где раньше они проходили пару остановок до нужной, теперь едут на попутном маршруте, воспользовавшись тарифом «60 минут».

Пересадочный тариф «90 минут» рассчитан на одну поездку в метро и любое количество — в наземном транспорте в течение 90 минут. Стоимость билета составит всего 72 рубля. Главное — купить под этот тип проездного отдельный «Подорожник». Популярность полуторачасового проездного увеличивается год от года. По динамике продаж это самый быстрорастущий тип проездного. У наземных перевозчиков в планах рост поездок по 90-минутному билету в 2023 году на 56%.

Предполагается, что льготные тарифы будут экономить для пассажиров 250-300 млн ежегодно. Во всяком случае, именно такую сумму транспортный блок Смольного просит возместить перевозчикам.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Чистый подвижной состав

Когда в город закупили более 2800 лазурных автобусов, петербургские власти заверили: за каждым транспортным средством теперь будет ухаживать целая бригада. В комитете по транспорту рассказали детали — в группу обслуживания входит шесть человек. Двое занимаются мойкой и уборкой салона. Еще одна пара, техническая служба, проверяет внешний вид: целы ли стёкла, не разрисованы ли борта, нет ли царапин. Она же следит за технической исправностью световых приборов: фар, поворотников, стоп-сигналов, а также обращает внимание на клаксон, крепление зеркал, колёса и т.п. Наконец, дежурные механики готовы оперативно устранить мелкую неисправность.

Следит за машиной и сам водитель: если в конце смены он подозревает неисправность, то предупреждает об этом специалистов технической службы. Те, в свою очередь, принимают решение о проверке и ремонте подозрительного агрегата. Вообще ответственный подход к поведению водителя, состоянию техники и пунктуальности — условие так называемых брутто-контрактов, по которым новая модель транспортного обслуживания функционирует в Петербурге. То есть перевозчики получат деньги за свою работу, если все эти требования выполняются. Крупный ремонт, если требуется, осуществляет сервисная бригада в рамках гарантийных обязательств. Напомним, что весь обновленный парк сошел с конвейера не раньше января-2021. Весь он — на 100% низкопольный и экологичный.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Транспорт в режиме онлайн Весь подвижной состав, находящийся на линии, отражается в геоинформационных сервисах. Основные из них: новый Портал общественного транспорта, доступен на десктопе и мобильных устройствах; «Яндекс Карты»; «2ГИС». Принцип их работы одинаков: нужно указать начальную и конечную точки желаемого маршрута и изучить перечень оптимальных вариантов. Учитываются новые маршруты и график движения всех видов общественного транспорта. Поэтому вы увидите прогнозное время ожидания на остановке и время в пути. На Портале общественного транспорта также доступна информация о стоимости поездки.

Вот, пожалуй, главное о преимуществах для пассажиров новой транспортной модели Петербурга. Она не статична: на 2024 год запланировано открытие новых станций метро — они вновь внесут коррективы в работу наземного транспорта. Так что маршрутная сеть, как и город, постоянно находится в развитии — в том числе реагируя на запросы пассажиров. Речь не только об усилении маршрутов там, где этого просят горожане. Как пример — таблички с названиями остановок возвращают в окна автобусов: пассажирам так удобнее ориентироваться, пока они адаптируются к новой маршрутной сети. Анатолий Коваленко,

«Фонтанка.ру»

