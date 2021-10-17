Автобусы прокатят по зеленой волне. О чем в Петербурге сговариваются светофоры

О том, что общественный транспорт на отдельно взятой улице переведен в разряд отраслевой аристократии, пресс-служба губернатора рассказала на неделе. «На нерегулируемых перекрестках установят светофорные объекты. Они будут оснащены специальным оборудованием и соединены между собой и Центром управления дорожного движения оптоволоконной линией связи для координированного управления перекрестками, — говорится в сообщении. — Потоки пешеходов будут организованно переходить проезжую часть, что сократит количество остановок для транспорта в целом. Регулирование светофорных фаз будет происходить на основании данных о движении общественного транспорта, о параметрах транспортных потоков и ограничениях».

В Смольном пояснили, что на светофорных объектах Суворовского проспекта установят датчики и антенны: им предстоит отслеживать проносящиеся автобусы и троллейбусы и с помощью переключения цветов контролировать пунктуальность транспорта. Первая очередь касается участка от Невского проспекта до Заячьего переулка; часть работ уже выполнена, на углу с 9-й Советской оборудовано место под светофорное оборудование. Участок от 2-й Советской до Невского обзаводится крайней левой полосой для движения общественного транспорта, а непосредственно на пересечении Невского с Суворовским — для него установлены светофоры. Этот этап планируют закончить в ноябре. Дальше начнется вторая очередь — по тому же Суворовскому, но дальше за Заячий переулок, до Тульской, а потом до Большеохтинского моста.



Заказчиком работ по первому этапу является Дирекция по организации дорожного движения. На все про все — 62 млн рублей, срок работ — до 20 ноября; подрядчик — ООО «Центр Авро Северо-Запад». Компания давно работает с ДОДД именно по светофорной части, а в этом году еще и получила контракт на расширение зоны платной парковки: «Фонтанка» писала, что с 1 декабря она должна заработать на 71 улице Центрального района, и 25 из них — взяло на себя именно это предприятие (остальные 46 — у ЭДС).



«Суворовский» контракт Центра Авро включает документацию по каждому из перекрестков зеленого коридора, наиболее капиталоемкими являются пересечения Суворовского с 6-й Советской, 9-й Советской и Заячьим переулком — каждое дороже 8 млн. Все они должны обеспечить крейсерскую скорость троллейбусам № 5, 7, 11, 16 и 33, а также автобусам № 54 и 181.



Смольный сообщает только о Суворовском, но в системе госзакупок виден еще один контракт, связанный с «организацией приоритетного пропуска (коридора) маршрутных транспортных средств», и он тоже близок к завершению. Речь идет о Большой и Малой Морских улицах от Исаакиевской площади до Невского. Сроки те же, однако этот контракт меньше — 21 млн рублей, и подрядчик другой: компания ТМТ. Здесь, соответственно, ковровую дорожку под общественные колеса надо подстелить на перекрестках с Невским, Гороховой, Вознесенским, а также — на площади.



Дирекция еще в прошлом году объявляла аналогичный конкурс на участок Невского проспекта от пл. Восстания до пл. Александра Невского, на мост Александра Невского и на Заневский проспект. Но тогда речь шла только о разработке проектно-сметной документации, отсюда и скромная сумма — чуть более 7 млн рублей. В итоге конкурс отменили, однако нет сомнений: зеленая волна доберется и до указанных в документации перекрестков с Полтавской, Перекупным, Исполкомской, до улицы Александра Невского и одноименной площади и далее через мост и по Заневскому — от улицы Стахановцев до Энергетиков.





Смольный регулярно говорит о том, что делает ставку на приоритет общественного транспорта — это и выделенные полосы движения (128 км до 2023 года), и там самая зона платной парковки. Доходило до эксцессов, вроде просочившейся в правительственную концепцию и в прямую речь чиновников идеи сделать платным въезд в центр Петербурга.



«Создание транспортных коридоров с обеспечением приоритетных условий движения наземного транспорта общего пользования (НТОП) осуществляется на базе действующей системы маршрутов на основных направлениях, осуществляющих межрайонные связи на территории Петербурга и «вылетных» магистралях, — говорится в комплексной схеме организации движения до 2033 года (КСОДД). — Создание коридоров предусматривает обеспечение приоритета НТОП, совершенствование управления движением НТОП на пересечениях». «Фонтанка» подробно рассказывала о первоочередных планах на организацию этих приоритетных коридоров. Так называемый Центральный как раз захватывает Исаакиевскую площадь, Невский проспект, Суворовский и Заневский.



КСОДД до сих пор опубликован на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры, и там даже есть какие-то общие наметки по финансированию такой статьи расходов как «организация коридоров движения маршрутных транспортных средств, в том числе с обеспечением приоритетных условий их движения, включая организацию выделенных полос для движения и приоритетный пропуск на светофорных объектах». Измеряется оно десятками миллионов, однако полномочия по транспортному планированию из-под КРТИ аккуратно вынесли и отдали в комтранс. Задачи развивать АСУДД — автоматизированную систему управления дорожным движением (вспомним датчики и антенны на светофорах) и модернизировать светофоры никто не снимал, а вот денег насыпали больше. В проекте бюджета 2022 года на эту строчку записано почти 2 млрд рублей, в 2023-м — 3,2 млрд, в 2024-м — 2 млрд.

