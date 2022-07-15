Таблички с остановками могут все же вернуться в окна новых автобусов в Петербурге

Комитет по транспорту отреагировал на жалобы петербуржцев, которые не могут понять, куда и по какому маршруту следуют новые автобусы, которые выехали в город в рамках третьего этапа новой транспортной модели. Перевозчики готовы рассмотреть возвращение привычных боковых табличек с названиями остановок.

«В требованиях к новым современным автобусам прописано только наличие электронных табло (лобового и бокового), – сообщил комитет в официальной группе «ВКонтакте». – Информация на нём должна быть различима в любое время суток. Стационарные таблички с перечнем улиц, которые ранее размещались на автобусах, не дают чёткого понятия - в какую сторону движется автобус. Если пассажир уже вошёл в автобус, то он может ознакомиться со схемой маршрута с полным перечнем остановок. Однако данный вопрос установки дополнительной боковой таблички с перечнем улиц/остановок на новых автобусах перевозчики рассмотрят в ближайшие пару месяцев».

Напомним, в рамках третьего и заключительного этапа внедрения транспортной модели с 15 июля в Петербурге пропали все маршруты с буквой «К», появилось около 50 новых социальных.



На улицы города выехало более 900 новых газомоторных автобусов, однако еще почти 380 дизельных будут ездить по 88 маршрутам несколько месяцев. В группе комитета пользователи жаловались не только на отсутствие привычных табличек на новых маршрутах, но и на увеличенные интервалы движения. В частности, публиковали фото очередей в поселке им. Свердлова, где курсирует 476 автобус — как раз из числа 88 продленных дизельных. Вход в такие автобусы осуществляется только в переднюю дверь, поэтому десятки людей, дождавшиеся его, в итоге оказываются в толкучке.

