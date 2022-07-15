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    Транспортная реформа

    Таблички с остановками могут все же вернуться в окна новых автобусов в Петербурге

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    Комитет по транспорту отреагировал на жалобы петербуржцев, которые не могут понять, куда и по какому маршруту следуют новые автобусы, которые выехали в город в рамках третьего этапа новой транспортной модели. Перевозчики готовы рассмотреть возвращение привычных боковых табличек с названиями остановок.

    «В требованиях к новым современным автобусам прописано только наличие электронных табло (лобового и бокового), – сообщил комитет в официальной группе «ВКонтакте». – Информация на нём должна быть различима в любое время суток. Стационарные таблички с перечнем улиц, которые ранее размещались на автобусах, не дают чёткого понятия - в какую сторону движется автобус. Если пассажир уже вошёл в автобус, то он может ознакомиться со схемой маршрута с полным перечнем остановок. Однако данный вопрос установки дополнительной боковой таблички с перечнем улиц/остановок на новых автобусах перевозчики рассмотрят в ближайшие пару месяцев».

    Напомним, в рамках третьего и заключительного этапа внедрения транспортной модели с 15 июля в Петербурге пропали все маршруты с буквой «К», появилось около 50 новых социальных.

    На улицы города выехало более 900 новых газомоторных автобусов, однако еще почти 380 дизельных будут ездить по 88 маршрутам несколько месяцев. В группе комитета пользователи жаловались не только на отсутствие привычных табличек на новых маршрутах, но и на увеличенные интервалы движения. В частности, публиковали фото очередей в поселке им. Свердлова, где курсирует 476 автобус — как раз из числа 88 продленных дизельных. Вход в такие автобусы осуществляется только в переднюю дверь, поэтому десятки людей, дождавшиеся его, в итоге оказываются в толкучке.

    Подробнее о том, что изменилось с 15 июля в автобусном движении в Петербурге — читайте здесь.

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    Комментарии 8

    Cveta15 Июл 2022 в 20:55
    Верните боковые таблички. Поддерживаю. Бегущую строку не успеваешь читать. К боковым все привыкли. На остановках серые стеллы с мелким шрифтом на темном фоне отвратительны и не читаемы, особенно пожилыми людьми, которые составляют значительную часть населения использующего общественный транспорт
    +1-0
    27595176515 Июл 2022 в 20:42
    Лучше бы убрали дублирование остановок в центре на английском языке. Как надоело слушать «Суворовский прОспект» и т.п.
    +2-0
    HomerMP15 Июл 2022 в 20:24
    На остановках схемы должны размещаться нормальные, тогда и вопросов не будет.
    +0-0
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