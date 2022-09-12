После толп на остановке маршрутам к Арцеуловской аллее добавят автобусов и троллейбусов

По маршрутам к Арцеуловской аллее будут курсировать несколько дополнительных троллейбусов и автобусов. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.



С понедельника, 12 сентября, усилен троллейбусный маршрут №23. На него направили два дополнительных троллейбуса. А с 13 сентября усилят автобусный маршрут №127/127М. По будням на нем будут ходить на два автобуса больше, а по выходным — на четыре. Таким образом, в будние дни на маршруте будут работать 30 автобусов, выполняя 420 рейсов в день, а в выходные — 18 автобусов, выполняющих 312 рейсов. Кроме того, ведомство назначит дополнительные 18 рейсов на участке от Арцеуловской аллеи до Комендантской площади и, соответственно, станции метро «Комендантский проспект».