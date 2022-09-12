После толп на остановке маршрутам к Арцеуловской аллее добавят автобусов и троллейбусов

По маршрутам к Арцеуловской аллее будут курсировать несколько дополнительных троллейбусов и автобусов. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.
С понедельника, 12 сентября, усилен троллейбусный маршрут №23. На него направили два дополнительных троллейбуса. А с 13 сентября усилят автобусный маршрут №127/127М. По будням на нем будут ходить на два автобуса больше, а по выходным — на четыре. Таким образом, в будние дни на маршруте будут работать 30 автобусов, выполняя 420 рейсов в день, а в выходные — 18 автобусов, выполняющих 312 рейсов. Кроме того, ведомство назначит дополнительные 18 рейсов на участке от Арцеуловской аллеи до Комендантской площади и, соответственно, станции метро «Комендантский проспект».
Напомним, на минувшей неделе горожане сообщали, что на остановке «Арцеуловская аллея» в ожидании автобусов собираются огромные очереди. В комитете по транспорту объяснили ажиотаж в общественном транспорте вернувшимися из отпусков жителями, а также студентами и школьниками, которым с началом учебного года нужно добираться до образовательных учреждений. В ведомстве также отметили, что маршрут №127/127М был заранее усилен в преддверии осени.