Петербургский КРТИ просит на ремонт дорог 11 млрд рублей. Пока ему дают только 5 млрд

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга сформулировал заявку на дополнительное финансирование в 2023 году. В базовом варианте бюджета ему выделяют 5 млрд на ремонт дорог и 2 млрд — на капитальный ремонт.
По данным «Фонтанки», КРТИ дополнительно просит 6,2 млрд и 2 млрд соответственно. Обоснование в обоих случаях идентичное — чтобы довести долю региональных дорог в нормативном состоянии до 85%. Бюджетную статью на ремонт трамвайных путей комитет предлагает нарастить до 4 млрд с базовых 2,2 млрд.
Кроме того, КРТИ просит увеличить расходы на остановочные павильоны (400 млн в добавление к уже предписанным 170 млн), субсидии «Мостотресту» на различные цели, связанные с искусственными сооружениями в Петербурге (примерно 1,6 млрд к 4,7 млрд), а также добавить 220 млн на выкуп участков земли для трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка.
Ранее стало известно, кто будет ремонтировать дороги Петербурга в 2022 и 2023 годах.