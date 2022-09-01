Петербургский КРТИ просит на ремонт дорог 11 млрд рублей. Пока ему дают только 5 млрд

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга сформулировал заявку на дополнительное финансирование в 2023 году. В базовом варианте бюджета ему выделяют 5 млрд на ремонт дорог и 2 млрд — на капитальный ремонт.



По данным «Фонтанки», КРТИ дополнительно просит 6,2 млрд и 2 млрд соответственно. Обоснование в обоих случаях идентичное — чтобы довести долю региональных дорог в нормативном состоянии до 85%. Бюджетную статью на ремонт трамвайных путей комитет предлагает нарастить до 4 млрд с базовых 2,2 млрд.

