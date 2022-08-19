Стало известно, кто отремонтирует дороги в южных районах Петербурга в 2022-2023 годах

Дирекция транспортного строительства подвела итоги конкурса на ремонт дорог в южных районах Петербурга. Контракт на 3 млрд достался традиционному подрядчику – компании «АБЗ-Дорстрой».
Результат опубликован на сайте госзакупок. Итоги второго аукциона – на северные районы – пока не подведены.
«Фонтанка» рассказывала об этих двух лотах, срок исполнения работ по каждому – до декабря 2023 года. При этом конкретный список адресов не установлен – КРТИ объяснял такую форму конкурса желанием избежать простоев из-за того, что на включенный в контракт адрес выходят ресурсоснабжающие организации, а также ситуаций, когда в одном районе сразу на нескольких важных магистралях начинается ремонт.
Часть адресов на 2022 год в Петербурге уже разыграна — причем в тех контрактах конкретный перечень улиц был. Подрядчиками стали ВАД и «Орион плюс».