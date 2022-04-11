Смольный нашел подрядчиков для ремонта петербургских дорог в 2022 году

Протоколы опубликованы 11 апреля, однако участники в них не поименованы. Тем не менее «Фонтанка» имеет основания утверждать, что контракт на северный лот получила компания ВАД, традиционный подрядчик Смольного. Боролась она тоже с одним из ведущих дорожных предприятий региона — «АБЗ-Дорстрой». Предложение ВАД — 2,143 млрд рублей — устроило комиссию больше.



В борьбе за южный лот победу одержала компания «Орион плюс» с предложением 1,867 млрд рублей. Противостоял ей «Буер». Судя по протоколу, мнения членов комиссии разделились, однако в итоге заявку «Орион плюс» признали соответствующей требованиям. Согласно сайту госзакупок, жалобу на процедуру еще до подведения итогов подал астраханский «СпецДорСтрой». Его претензия в том, что в одном из документов конкурсной документации не читается наименование объектов, в том числе площадь, лимиты, и их протяженность. Итоги рассмотрения антимонопольщиками пока не опубликованы.

