Смольный объявил конкурсы по ремонту дорог на 4 млрд рублей

Санкт-Петербургская дирекция транспортного строительства объявила два конкурса на ремонт дорог общего пользования в 2022 году. Речь идет о северных и южных адресах.



Документация опубликована 21 марта. Северный лот оценивается в 2,1 млрд рублей. Речь идет о Выборгском районе (улицы Есенина, Новороссийская и Сикейроса), Калининском (ул. Комсомола, пр. Маршала Блюхера), Курортном (пр. Ленина), Красногвардейском (Индустриальный и Шафировский проспекты, улица Потапова), Петроградском (Большая Зеленина), Приморском (Камышовая, Богатырский, а также 1-я, 2-я и 3-я Конная Лахта) и Кронштадтском (пр. Ленина).

