Смольный объявил конкурсы по ремонту дорог на 4 млрд рублей

Санкт-Петербургская дирекция транспортного строительства объявила два конкурса на ремонт дорог общего пользования в 2022 году. Речь идет о северных и южных адресах.
Документация опубликована 21 марта. Северный лот оценивается в 2,1 млрд рублей. Речь идет о Выборгском районе (улицы Есенина, Новороссийская и Сикейроса), Калининском (ул. Комсомола, пр. Маршала Блюхера), Курортном (пр. Ленина), Красногвардейском (Индустриальный и Шафировский проспекты, улица Потапова), Петроградском (Большая Зеленина), Приморском (Камышовая, Богатырский, а также 1-я, 2-я и 3-я Конная Лахта) и Кронштадтском (пр. Ленина).
Южный лот дешевле — начальная цена составляет 1,9 млрд. Это Кировский район (ул. Трефолева, ул. Котлякова, ул. Лени Голикова), Красносельский (ул. Маршала Казакова, ул. Маршала Захарова), Московский (Взлетная и Лиговский проспект), Фрунзенский (ул. Ярослава Гашека и наб. Волковки), Пушкинский (Пулковское шоссе).
Всего в бюджете 2022 года заложено 8 млрд рублей на ремонт дорог и еще 2 млрд — на капитальный ремонт.