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    В Смольном объяснили «абстрактные» конкурсы на ремонт дорог. Но на примерный список адресов посмотреть можно

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    Комитет по развитию транспортной инфраструктуры использовал необычную форму конкурсов на ремонт дорог. Общая стоимость определена, а список адресов — нет.

    Об объявлении двух конкурсов «Фонтанка» писала накануне, северный и южный лот оценили максимум в 3 млрд каждый, строк исполнения работ — к зиме 2023 года. Однако обычного в таких случаях перечня улиц под ремонт в документации нет.

    Заместитель председателя КРТИ Александр Богданов пояснил, что заказчик — дирекция транспортного строительства — выбрал такой формат, когда невозможно определить конкретный объем выполняемых работ.

    «Возникают такие ситуации, когда на каком-либо адресе первоочередными являются работы наших коллег-сетевиков (организации тепло- и газоснабжения, водоснабжения или водоотведения). Приходиться откладывать ремонт на неопределенные сроки. Чтобы избежать «простоя» или возникновения ситуаций, когда в одном районе Санкт-Петербурга на ремонт могут уйти 5–6 адресов, вызвав пробки, такая форма без конкретного перечня объектов очень удобна», — пояснил Богданов.

    Кроме того, по словам чиновника, данный вид контрактовки позволяет при невозможности начать работы на конкретном адресе перераспределить денежные потоки на другой объект без потери времени в короткий агротехнический период.

    «Адреса будут выполняться в строгом соответствии с утвержденной адресной программой, потому что у нас финансирование открывается только в этом случае. Конкретные адреса, где требуется ремонт дорожного покрытия, будут включены дополнительными соглашениями в существующий заключенный контракт», — отметил зампредседателя КРТИ.

    По сути, объем работ — это адресная программа города по ремонту дорог. Она составляется на трехлетний бюджетный период, но перед каждым агротехническим сезоном уточняется. В данном случае за основу можно взять АИП бюджета 2022–2024 годов и убрать оттуда последний столбик (2024 год), так как контракты относятся к периоду до 30 ноября 2023 года.

    АИП по ремонту дорог в Петербурге 2022–2024Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

    Часть адресов на 2022 год в Петербурге уже разыграна — причем в тех контрактах конкретный перечень улиц был. Подрядчиками стали ВАД и «Орион плюс».

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