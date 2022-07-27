В Смольном объяснили «абстрактные» конкурсы на ремонт дорог. Но на примерный список адресов посмотреть можно

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры использовал необычную форму конкурсов на ремонт дорог. Общая стоимость определена, а список адресов — нет. Об объявлении двух конкурсов «Фонтанка» писала накануне, северный и южный лот оценили максимум в 3 млрд каждый, строк исполнения работ — к зиме 2023 года. Однако обычного в таких случаях перечня улиц под ремонт в документации нет. Заместитель председателя КРТИ Александр Богданов пояснил, что заказчик — дирекция транспортного строительства — выбрал такой формат, когда невозможно определить конкретный объем выполняемых работ.

«Возникают такие ситуации, когда на каком-либо адресе первоочередными являются работы наших коллег-сетевиков (организации тепло- и газоснабжения, водоснабжения или водоотведения). Приходиться откладывать ремонт на неопределенные сроки. Чтобы избежать «простоя» или возникновения ситуаций, когда в одном районе Санкт-Петербурга на ремонт могут уйти 5–6 адресов, вызвав пробки, такая форма без конкретного перечня объектов очень удобна», — пояснил Богданов. Кроме того, по словам чиновника, данный вид контрактовки позволяет при невозможности начать работы на конкретном адресе перераспределить денежные потоки на другой объект без потери времени в короткий агротехнический период.

«Адреса будут выполняться в строгом соответствии с утвержденной адресной программой, потому что у нас финансирование открывается только в этом случае. Конкретные адреса, где требуется ремонт дорожного покрытия, будут включены дополнительными соглашениями в существующий заключенный контракт», — отметил зампредседателя КРТИ. По сути, объем работ — это адресная программа города по ремонту дорог. Она составляется на трехлетний бюджетный период, но перед каждым агротехническим сезоном уточняется. В данном случае за основу можно взять АИП бюджета 2022–2024 годов и убрать оттуда последний столбик (2024 год), так как контракты относятся к периоду до 30 ноября 2023 года.

АИП по ремонту дорог в Петербурге 2022–2024 Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)