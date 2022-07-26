Еще 6 млрд рублей потратит Петербург на ремонт дорог до конца 2023 года

Дирекция транспортного строительства объявила два очередных конкурса на ремонт дорог в Петербурге. Город уже традиционно разбили на южный и северный лоты.



Документация опубликована 26 июля. Каждый из лотов оценен почти в 3 млрд рублей (южный — в 2,985 млрд). Срок начала исполнения работ не определен конкретно — как только заказчик представит заявку на ремонт. Срок окончания — не позднее 30 ноября 2023 года.



Соответственно, приложен полный список дорожных адресов по районам, но нет конкретного перечня для ремонта, так как и адресная программа на 2023 год не сформирована. Фактически, если исходить из этой формы конкурса, претенденты будут делать предложения по своим расценкам на работы и материалы.

