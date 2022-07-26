    Пробки

    2/10

    usd58.66eur59.41
    Новые штаммы COVIDУ ресторанов подгораетФинны перестанут выдавать визыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Еще 6 млрд рублей потратит Петербург на ремонт дорог до конца 2023 года

    1672
    1 комментарий

    Дирекция транспортного строительства объявила два очередных конкурса на ремонт дорог в Петербурге. Город уже традиционно разбили на южный и северный лоты.

    Документация опубликована 26 июля. Каждый из лотов оценен почти в 3 млрд рублей (южный — в 2,985 млрд). Срок начала исполнения работ не определен конкретно — как только заказчик представит заявку на ремонт. Срок окончания — не позднее 30 ноября 2023 года.

    Соответственно, приложен полный список дорожных адресов по районам, но нет конкретного перечня для ремонта, так как и адресная программа на 2023 год не сформирована. Фактически, если исходить из этой формы конкурса, претенденты будут делать предложения по своим расценкам на работы и материалы.

    В документации говорится, что после заключения контракта комитет по развитию транспортной инфраструктуры «по мере необходимости направляет в дирекцию перечень адресов, в соответствии с утвержденной на тот момент Адресной программой ремонта дорог для обследования и выполнения ремонтных работ на них».

    Ранее Смольный уже разыграл северный и южный лоты на 2022 год, они потянули на 4 млрд рублей. Подрядчиками стали ВАД и «Орион плюс».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    Icie26 Июл 2022 в 20:34
    "Ранее Смольный уже разыграл" - лотерея для приближенных?)
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close
    close