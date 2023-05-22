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    В Петербурге запустили личный кабинет пассажира общественного транспорта. Там можно пополнять и отслеживать

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    19 комментариев

    В Петербурге запущен новый сервис для пассажиров общественного транспорта — личный кабинет. Следующим шагом должен стать виртуальный «Подорожник».

    Как сообщает комитет по транспорту 22 мая, зарегистрироваться в кабинете можно двумя путями: через сайт самого «Подорожника» и через сайт «Организатора перевозок». Сейчас на сервисе реализованы две функции: удаленно класть деньги на «Подорожник» и отслеживать свою историю поездок.

    По словам чиновников, в перспективе будут разработаны виртуальные билеты на проезд, начнут опять же с «Подорожника», потом добавят остальные, включая льготные. Это позволит оплачивать проезд просто с телефона. «Фонтанка» подробно рассказывала об этой идее и о том, кто ее будет реализовывать.

    Кроме того, в приложении можно будет строить маршрут и получать актуальную информацию о действующем расписании.

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    Комментарии 19

    Виталий Петров22 Мая 2023 в 18:27
    Да клали они… на все)))
    +0−0
    Laplace22 Мая 2023 в 18:23
    На сайте в Личном кабинете нет информации об остатке на привязанном к аккаунту подорожнике. В этой ситуации и удаленное пополнение будет гораздо меньше востребовано.
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 18:15
    Пополнить онлайн можно было и до этого с любой карты, лучше бы решили проблему с активацией, не во всех маршрутных транспортных средствах есть для этого терминалы. А если и есть, то часто не работают, и активировать отложенное пополнение не всегда получается.
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