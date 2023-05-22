В Петербурге запустили личный кабинет пассажира общественного транспорта. Там можно пополнять и отслеживать

В Петербурге запущен новый сервис для пассажиров общественного транспорта — личный кабинет. Следующим шагом должен стать виртуальный «Подорожник».



Как сообщает комитет по транспорту 22 мая, зарегистрироваться в кабинете можно двумя путями: через сайт самого «Подорожника» и через сайт «Организатора перевозок». Сейчас на сервисе реализованы две функции: удаленно класть деньги на «Подорожник» и отслеживать свою историю поездок.



По словам чиновников, в перспективе будут разработаны виртуальные билеты на проезд, начнут опять же с «Подорожника», потом добавят остальные, включая льготные. Это позволит оплачивать проезд просто с телефона. «Фонтанка» подробно рассказывала об этой идее и о том, кто ее будет реализовывать.

