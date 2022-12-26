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    Стало известно, кто создаст в Петербурге систему «Виртуального Подорожника»

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    Петербургский «Организатор перевозок» подвел итоги аукциона на усовершенствование системы электронного контроля оплаты проезда в транспорте (СЭКОП). Именно в рамках этого контракта должны появиться виртуальные проездные билеты.

    Протокол подведения итогов опубликован в конце прошлой недели. Судя по данным сайта госзакупок, контракт будет заключен с «Ростелекомом», который снизил стартовую цену с 259 млн рублей до 215 млн.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о том, что намерен получить Смольный от подрядчика. В частности — подсистему виртуального носителя, который выпускается на мобильном телефоне пассажира и на который можно загрузить любой билет. На первом этапе речь идет только о так называемом электронном кошельке.

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