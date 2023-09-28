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    Ветеран СС планирует уехать к друзьям в Южную Америку после скандала в парламенте Канады

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    35 комментариев

    Канадские журналисты дозвонились до 98-летнего Ярослава Хунки, которому устроили овацию в парламенте страны. Служивший в дивизии СС «Галичина» старик рассказал про волну ненависти к себе.

    В телефонном разговоре Хунка сказал, что мечтал «тихо умереть в кругу семьи», но столкнулся «с такой ненавистью, которую невозможно представить», поэтому планирует «уехать к своим друзьям в Южную Америку».

    Во время визита президента Украины Владимира Зеленского и его супруги в Канаду его пригласили в парламент страны. На заседании по просьбе спикера палаты общин Энтони Рота присутствовал 98-летний Ярослав Хунка. Его назвали «украино-канадским ветераном Второй мировой войны». Старику рукоплескал весь парламент, в том числе премьер Джастин Трюдо. Выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина».

    В итоге Рота извинился за свой поступок и подал в отставку, а члены канадского парламента согласились публично осудить нацизм во всех его формах.

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    Комментарии 34

    Гость28 Сен 2023 в 15:14
    Это сколько ж надо было невинных душ погубить, чтобы на 98 лет записали в Книгу жизни?
    +0−0
    AndrewBarsik28 Сен 2023 в 14:44
    Неделю уже всё про Канаду, да про ветерана СС. А вот мне интересно - как поживают ветераны, которые 30 лет назад Белый Дом расстреливали? Крепко ли спят?
    +2−3
    Гость28 Сен 2023 в 14:41
    Канада и Аргентина приютила аосле ВОВ тысячи сбежавших нацистов.
    +4−1
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