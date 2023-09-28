Ветеран СС планирует уехать к друзьям в Южную Америку после скандала в парламенте Канады

Канадские журналисты дозвонились до 98-летнего Ярослава Хунки, которому устроили овацию в парламенте страны. Служивший в дивизии СС «Галичина» старик рассказал про волну ненависти к себе.



В телефонном разговоре Хунка сказал, что мечтал «тихо умереть в кругу семьи», но столкнулся «с такой ненавистью, которую невозможно представить», поэтому планирует «уехать к своим друзьям в Южную Америку».



Во время визита президента Украины Владимира Зеленского и его супруги в Канаду его пригласили в парламент страны. На заседании по просьбе спикера палаты общин Энтони Рота присутствовал 98-летний Ярослав Хунка. Его назвали «украино-канадским ветераном Второй мировой войны». Старику рукоплескал весь парламент, в том числе премьер Джастин Трюдо. Выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина».

