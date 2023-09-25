«Сожалею о своем решении». Спикер палаты общин извинился за приглашение украинского нациста в парламент Канады

Спикер нижней палаты (палаты общин) парламента Канады Энтони Рот извинился за приглашение в государственный орган украинского нациста, который в годы Великой Отечественной войны служил в дивизии СС «Галичина». Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на его заявление.
«Я получил дополнительную информацию <…>. Сожалею о своем решении [пригласить нациста в парламент]», — сказано в заявлении Рота. Канадский политик утверждает, что якобы ни парламентарии, ни украинская делегация не знали о том, кого он пригласил, поэтому спикер палаты общин берет на себя «полную ответственность» за случившееся.
Также Энтони Рот принес глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира.
Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в канадском парламенте собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского нациста Ярослава Хунку. «Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду», — подписана одна из фотографий.
Польский посол в Канаде заявил, что Польша не потерпит обеления нацизма и требует принести извинения за приглашение украинского нациста в парламент.