«Сожалею о своем решении». Спикер палаты общин извинился за приглашение украинского нациста в парламент Канады

Спикер нижней палаты (палаты общин) парламента Канады Энтони Рот извинился за приглашение в государственный орган украинского нациста, который в годы Великой Отечественной войны служил в дивизии СС «Галичина». Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на его заявление.

«Я получил дополнительную информацию <…>. Сожалею о своем решении [пригласить нациста в парламент]», — сказано в заявлении Рота. Канадский политик утверждает, что якобы ни парламентарии, ни украинская делегация не знали о том, кого он пригласил, поэтому спикер палаты общин берет на себя «полную ответственность» за случившееся.

