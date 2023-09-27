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    Парламент Канады осудит нацизм во всех его формах после скандала с ветераном СС

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    50 комментариев

    Члены канадского парламента публично осудят нацизм после того, как перед депутатами выступил украинский ветеран СС Ярослав Хунка. Об этом 27 сентября сообщает телеканал CTV News.

    Депутат от провинции Квебек Ив-Франсуа Бланш предложил «осудить нацизм во всех его формах и выразить полную солидарность со всеми его жертвами прошлого и настоящего».

    «Никогда в жизни я не могла себе представить, что спикер палаты представителей попросит нас встать и аплодировать кому-то, кто сражался на стороне нацистов», — заявила лидер правительства Канады в палате общин Карина Гулд. Она подчеркнула, что никто из депутатов не аплодировал бы, если бы знал, что за человек перед ними выступает.

    Спикер палаты общин Канады Энтони Рота ранее пригласил на заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунку, которого представил в качестве «украино-канадского ветерана Второй мировой войны». Ветерану аплодировал весь парламент, премьер Джастин Трюдо, а также Владимир Зеленский с супругой.

    Оказалось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина». Рота извинился за свой поступок и извинился перед еврейскими общинами Канады и всего мира и подал в отставку.

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    Комментарии 50

    28071665327 Сен 2023 в 12:49
    всем известно кто на расее выпивает всю воду из крана; даже имея всю рать насквозь сионную, при случае, придется сдать на корм голодным патриотам. дедушка гном держит под руками солидную катлету из иудеев, понимая- фашизм без антисемитизма- нуль и посмешище! гаспада евреи, вам надо горячее??!...
    в свое время, евреи были самыми горячими сторонниками национал социалистов, а потом??!!!
    +0−0
    веном27 Сен 2023 в 12:45
    Я не я и корова не моя, не знал как же
    +0−0
    Алик-127 Сен 2023 в 12:45
    Да неужели снесут памятники, выдадут всех, кто еще жив, и запретят пропаганду? Пошумят и опять все вернется как было
    +0−0
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