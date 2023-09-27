Парламент Канады осудит нацизм во всех его формах после скандала с ветераном СС

Члены канадского парламента публично осудят нацизм после того, как перед депутатами выступил украинский ветеран СС Ярослав Хунка. Об этом 27 сентября сообщает телеканал CTV News.
Депутат от провинции Квебек Ив-Франсуа Бланш предложил «осудить нацизм во всех его формах и выразить полную солидарность со всеми его жертвами прошлого и настоящего».
«Никогда в жизни я не могла себе представить, что спикер палаты представителей попросит нас встать и аплодировать кому-то, кто сражался на стороне нацистов», — заявила лидер правительства Канады в палате общин Карина Гулд. Она подчеркнула, что никто из депутатов не аплодировал бы, если бы знал, что за человек перед ними выступает.
Спикер палаты общин Канады Энтони Рота ранее пригласил на заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунку, которого представил в качестве «украино-канадского ветерана Второй мировой войны». Ветерану аплодировал весь парламент, премьер Джастин Трюдо, а также Владимир Зеленский с супругой.
Оказалось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина». Рота извинился за свой поступок и извинился перед еврейскими общинами Канады и всего мира и подал в отставку.