Парламент Канады осудит нацизм во всех его формах после скандала с ветераном СС

Члены канадского парламента публично осудят нацизм после того, как перед депутатами выступил украинский ветеран СС Ярослав Хунка. Об этом 27 сентября сообщает телеканал CTV News.

Депутат от провинции Квебек Ив-Франсуа Бланш предложил «осудить нацизм во всех его формах и выразить полную солидарность со всеми его жертвами прошлого и настоящего».

«Никогда в жизни я не могла себе представить, что спикер палаты представителей попросит нас встать и аплодировать кому-то, кто сражался на стороне нацистов», — заявила лидер правительства Канады в палате общин Карина Гулд. Она подчеркнула, что никто из депутатов не аплодировал бы, если бы знал, что за человек перед ними выступает.

